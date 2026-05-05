Інтерфакс-Україна
Економіка
17:26 05.05.2026

НКРЕКП схвалила підвищення тарифів "Укртрансгазу" на 12,5%-47,8%

3 хв читати
НКРЕКП схвалила підвищення тарифів "Укртрансгазу" на 12,5%-47,8%

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вперше з 2022 року планує підвищити тарифи оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз" на зберігання, закачування та відбір природного газу, замінивши чинну модель "витрати+" на стимулююче тарифоутворення.

Відповідний проєкт постанови схвалений на засіданні регулятора у вівторок, яке транслювалося онлайн. Нові тарифи у разі остаточного прийняття постанови будуть діяти з 1 червня 2026 року до 31 березня 2029 року.

Як повідомлялося, проєкт постанови передбачає установити "Укртрансгазу" тариф на зберігання природного газу у розмірі 0,45 грн за 1000 м3 на добу (тут і далі без ПДВ); закачування природного газу – 360,02 грн за 1000 м3 на добу; відбір природного газу – 360,02 грн за 1000 м3 на добу.

За підрахунками Енергореформи, таким чином, тариф на зберігання газу планується підвищити на 12,5% (зараз 0,40 грн/1 тис. куб. м), тариф на закачування – на 47,8% (зараз 243,52 грн/1 тис. куб. м), тариф на відбір – на 42,3% (зараз 253,03 грн/1 тис. куб м).

Зазначається, що наразі регулювання тарифів "Укртрансгазу" здійснюється відповідно до методології "витрати +", однак законом про природні монополії передбачено можливість застосування стимулюючого регулювання при формуванні тарифів на їхні послуги. Для цього "Укртрансгаз" було подано заяву та відповідний пакет документів.

З метою стримування росту тарифів "Укртрансгазу" пропонується врахувати норму доходу на рівні 3% як для регуляторної бази активів, створеної на дату переходу до стимулюючого регулювання, так і для бази активів, створеної після переходу до нього.

Також комісія планує стимулювати довгострокове бронювання потужності газосховищ, яке наразі здійснюється переважно у режимі "на добу наперед" та на місячній основі. У зв'язку з цим вона пропонує затвердити коефіцієнт для замовлення на рік на рівні 0,9, коефіцієнт для замовлення потужності на базовий сезон закачування та відбору – на рівні 1. Коефіцієнт для місячного замовлення та замовлення "на добу наперед" залишаються на чинному на рівні 1,1 та 1,2.

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський назвав рішення НКРЕКП щодо зміни тарифної моделі ПСГ довгоочікуваним та таким, що відповідає європейським підходам.

За його словами, модель "витрати+" має відійти в минуле, а її місце має посісти прозорий європейський механізм стимулюючого тарифоутворення.

Закревський звернув увагу, що тарифи на зберігання газу в українських ПСГ не переглядалися з липня 2022 року і наразі не покривають витрати на їхнє утримання та відновлення, тим більше враховуючи велику кількість атак РФ на сховища, ліквідація наслідків яких потребує значних коштів.

При цьому, за оцінкою Закревського, зміна тарифної моделі не матиме впливу на кінцевих споживачів: "Для населення діє фіксований тариф, тоді як для бізнесу вплив буде мінімальним".

Він також наголосив, що запропонований рівень норми дохідності приблизно в 3% суттєво нижчий, ніж у інших сегментах енергетики, зокрема у сфері розподілу електроенергії, де дохідність доходить до 18%.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=A0nCEfLrao8

Теги: #нкрекп #укртрансгаз #тарифи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:52 04.05.2026
НКРЕКП планує підвищити вперше за 4 роки тарифи "Укртрансгазу" та стимулювати довгострокове бронювання потужності

НКРЕКП планує підвищити вперше за 4 роки тарифи "Укртрансгазу" та стимулювати довгострокове бронювання потужності

10:16 01.05.2026
Суд зобов'язав енергопостачальника на Херсонщині повернути кошти, отримані внаслідок незаконного підвищення тарифу для військових

Суд зобов'язав енергопостачальника на Херсонщині повернути кошти, отримані внаслідок незаконного підвищення тарифу для військових

14:55 29.04.2026
"Укренерго" ініціюватиме збільшення тарифу на передачу е/е у разі вичерпання коштів на оплату ВДЕ-генерації – CEO

"Укренерго" ініціюватиме збільшення тарифу на передачу е/е у разі вичерпання коштів на оплату ВДЕ-генерації – CEO

14:31 24.04.2026
У Києві зростають тарифи на паркування та впроваджуються пільгові місячні абонементи зі знижками

У Києві зростають тарифи на паркування та впроваджуються пільгові місячні абонементи зі знижками

15:19 23.04.2026
НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для регіональних обленерго з 1 травня на 1,1-10,1%

НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для регіональних обленерго з 1 травня на 1,1-10,1%

11:09 23.04.2026
НКРЕКП встановила прайс-кепи на РДН та ВДР у 15 тис. грн/МВт*год та на БР – у 17 тис. грн/МВт*год

НКРЕКП встановила прайс-кепи на РДН та ВДР у 15 тис. грн/МВт*год та на БР – у 17 тис. грн/МВт*год

17:17 21.04.2026
НКРЕКП розпочала імплементацію закону щодо інтеграції енергетичних ринків з ЄС

НКРЕКП розпочала імплементацію закону щодо інтеграції енергетичних ринків з ЄС

18:52 17.04.2026
НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

12:02 09.04.2026
Рада викликала голову НКРЕКП на засідання 28 квітня

Рада викликала голову НКРЕКП на засідання 28 квітня

09:47 09.04.2026
Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

ВАЖЛИВЕ

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

Кім за строкову модель надання житла фахівцям, які отримували б його у власність після 5-10-річного контракту

ОСТАННЄ

ВАР заявила про надмірний тиск на аграріїв через вимоги щорічної екооцінки радянських систем зрошення

Третина аграріїв втрачає врожай через неякісний вибір насіння – дослідження

Nova Digital запустила сервіс NovaDoc для бізнесу

НБУ оштрафував NovaPay на майже 8 млн грн через порушення вимог платіжного законодавства

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Гетманцев вважає можливим створення злочинної групи у Сенс Банку для обслуговування нелегальних азартних ігор

Уряд узгоджує з громадами і ОВА підхід до співфінансування ремонту місцевих доріг – Свириденко

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Ягідний сезон-2026: собівартість вирощування ягід зросла у півтора раза через стрибок цін на ЗЗР і пальне

ЦТЛ розподілить через "Прозорро.Продажі" понад 60 лотів зерновозів для маршрутних і повагонних відправлень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА