Інтерфакс-Україна
Економіка
16:11 05.05.2026

ВАР заявила про надмірний тиск на аграріїв через вимоги щорічної екооцінки радянських систем зрошення

1 хв читати
ВАР заявила про надмірний тиск на аграріїв через вимоги щорічної екооцінки радянських систем зрошення

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) звернулася до Офісу Генерального прокурора через суперечливу практику вимог щодо оцінки впливу на довкілля (ОВД) для старих зрошувальних систем, повідомила пресслужба об'єднання.

"Прокуратура вимагає щорічного оформлення ОВД для систем, збудованих ще за радянських часів, які не змінювалися у проєктних межах. Отримання такого документа коштує близько $500 тис. грн і займає щонайменше пів року", – заявив заступник голови ВАР Михайло Соколов під час робочої зустрічі з представниками Офісу Генпрокурора.

За даними Соколова, на Одещині правоохоронці наполягають на повторному проходженні процедур для об'єктів, що експлуатуються десятиліттями. Для аграріїв, які відновлюють господарську діяльність у складних умовах війни, подібне фінансове та адміністративне навантаження є непропорційним.

У ВАР підкреслили, що така правозастосовна практика створює штучні перепони для розвитку меліорації, яка є стратегічно важливою для півдня України на тлі кліматичних змін та наслідків бойових дій.

Зустріч відбулася за участі заступника Генерального прокурора Максима Крима та керівників провідних бізнес-асоціацій, зокрема Європейської бізнес асоціації та Американської торговельної палати в Україні.

 

Теги: #вар #довкілля #зрошення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:04 05.05.2026
Третина аграріїв втрачає врожай через неякісний вибір насіння – дослідження ВАР

Третина аграріїв втрачає врожай через неякісний вибір насіння – дослідження ВАР

15:30 04.05.2026
ВАР попросила уряд компенсувати прифронтовим аграріям вартість вживаної сільгосптехніки

ВАР попросила уряд компенсувати прифронтовим аграріям вартість вживаної сільгосптехніки

16:03 27.04.2026
Нормативну оцінку земель у прифронтових регіонах адаптували до реальних умов господарювання – роз'яснення

Нормативну оцінку земель у прифронтових регіонах адаптували до реальних умов господарювання – роз'яснення

15:59 27.04.2026
ВАР закликало Мінекономіки скасувати неправомірні вимоги Держекоінспекції щодо ОВД при зберіганні пального в агросекторі

ВАР закликало Мінекономіки скасувати неправомірні вимоги Держекоінспекції щодо ОВД при зберіганні пального в агросекторі

15:34 27.04.2026
Аграрії на прифронтових територіях отримуватимуть до 40% компенсації за купівлю вітчизняної техніки – ВАР

Аграрії на прифронтових територіях отримуватимуть до 40% компенсації за купівлю вітчизняної техніки – ВАР

15:27 27.04.2026
Мінекономіки скасувало вимогу оцінки впливу на довкілля для відновлення зрошення на існуючих меліоративних системах

Мінекономіки скасувало вимогу оцінки впливу на довкілля для відновлення зрошення на існуючих меліоративних системах

15:21 16.04.2026
ВАР закликала надати аграріям-переселенцям пріоритетне право оренди державних земель

ВАР закликала надати аграріям-переселенцям пріоритетне право оренди державних земель

18:53 14.04.2026
Екологи звернулися до Мінекономіки cтосовно моніторингу ситуації з видобутком доломіту на Житомирщині

Екологи звернулися до Мінекономіки cтосовно моніторингу ситуації з видобутком доломіту на Житомирщині

23:20 27.01.2026
Мінекономіки: Україна і європейські партнери впроваджують систему моніторингу довкілля і роботу Реєстру збитків

Мінекономіки: Україна і європейські партнери впроваджують систему моніторингу довкілля і роботу Реєстру збитків

12:43 31.12.2025
Мінекономіки збільшить число працівників, безпосередньо відповідальних за держполітику у сфері довкілля – міністр

Мінекономіки збільшить число працівників, безпосередньо відповідальних за держполітику у сфері довкілля – міністр

ВАЖЛИВЕ

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

Кім за строкову модель надання житла фахівцям, які отримували б його у власність після 5-10-річного контракту

ОСТАННЄ

Nova Digital запустила сервіс NovaDoc для бізнесу

НБУ оштрафував NovaPay на майже 8 млн грн через порушення вимог платіжного законодавства

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Гетманцев вважає можливим створення злочинної групи у Сенс Банку для обслуговування нелегальних азартних ігор

Уряд узгоджує з громадами і ОВА підхід до співфінансування ремонту місцевих доріг – Свириденко

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Ягідний сезон-2026: собівартість вирощування ягід зросла у півтора раза через стрибок цін на ЗЗР і пальне

ЦТЛ розподілить через "Прозорро.Продажі" понад 60 лотів зерновозів для маршрутних і повагонних відправлень

ЛСОУ та Асоціація підприємців-ветеранів АТО підписали меморандум про співпрацю

NovaPay погасив 3-річні облігації серії "А" на 100 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА