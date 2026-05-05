ВАР заявила про надмірний тиск на аграріїв через вимоги щорічної екооцінки радянських систем зрошення

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) звернулася до Офісу Генерального прокурора через суперечливу практику вимог щодо оцінки впливу на довкілля (ОВД) для старих зрошувальних систем, повідомила пресслужба об'єднання.

"Прокуратура вимагає щорічного оформлення ОВД для систем, збудованих ще за радянських часів, які не змінювалися у проєктних межах. Отримання такого документа коштує близько $500 тис. грн і займає щонайменше пів року", – заявив заступник голови ВАР Михайло Соколов під час робочої зустрічі з представниками Офісу Генпрокурора.

За даними Соколова, на Одещині правоохоронці наполягають на повторному проходженні процедур для об'єктів, що експлуатуються десятиліттями. Для аграріїв, які відновлюють господарську діяльність у складних умовах війни, подібне фінансове та адміністративне навантаження є непропорційним.

У ВАР підкреслили, що така правозастосовна практика створює штучні перепони для розвитку меліорації, яка є стратегічно важливою для півдня України на тлі кліматичних змін та наслідків бойових дій.

Зустріч відбулася за участі заступника Генерального прокурора Максима Крима та керівників провідних бізнес-асоціацій, зокрема Європейської бізнес асоціації та Американської торговельної палати в Україні.