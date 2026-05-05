Інтерфакс-Україна
Економіка
16:04 05.05.2026

Третина аграріїв втрачає врожай через неякісний вибір насіння – дослідження ВАР

Третина українських агровиробників зазнавала втрат врожаю через неправильний вибір сортів та незадовільну якість насіння, свідчать результати дослідження Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

"Результати опитування чітко показали: українські агровиробники потребують не загальних маркетингових описів, а доступу до незалежних польових даних, підтверджених у конкретних виробничих умовах", – зазначив координатор проєкту з розвитку насінництва Олександр Валебний.

Згідно з опитуванням, проведеним за підтримки Програми USAID АГРО, ключовим запитом аграріїв є результати польових і лабораторних досліджень (76% респондентів) та дані про адаптивність насіння до ґрунтово-кліматичних умов конкретного регіону (69,2%). При цьому визначальними факторами при виборі залишаються потенціал урожайності (83,7%), регіональна адаптивність (80,8%) та стійкість до хвороб (64,4%).

Дослідження виявило системний дефіцит незалежної регіональної інформації про результати вирощування у різних зонах України, що аграрії назвали головною перешкодою при виборі насіннєвого матеріалу. Найвищий рівень довіри виробники демонструють до власного досвіду, відгуків колег та результатів демонстраційних ділянок.

На основі отриманих даних ВАР планує створити галузеву онлайн-платформу, яка надасть фермерам доступ до інформації про сорти, гібриди та результати випробувань у єдиному цифровому середовищі.

В опитуванні взяли участь 104 респонденти з 19 областей України, переважно представники мікро-, малого та середнього агробізнесу. Більшість учасників (83,7%) є споживачами насіння та вирощують одночасно декілька культур, зокрема кукурудзу, пшеницю, соняшник, ріпак, сою та ячмінь.

 

