15:59 05.05.2026

Nova Digital запустила сервіс NovaDoc для бізнесу

ІТ-компанія Nova Digital з групи Nova запускає платформу електронного документообігу NovaDoc для бізнесу, яка вже об'єднує близько 20 тис. контрагентів, а загальна кількість підписаних документів перевищує  1 млн, йдеться у релізі компанії у вівторок.

Зазначається, що платформа охоплює кілька способів автоматизації, зокрема за номером телефону, за допомогою електронного ключа та через кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис".

"Сьогодні ми готові масштабувати цей досвід на зовнішній ринок, пропонуючи бізнесу надійний інструмент для швидкої цифрової трансформації", – цитуються у релізі слова СЕО Nova Digital Андрія Чепіги.

За його словами, в результаті тестування сервісу, у компанії вдалося оптимізувати операційні витрати та заощадити понад 80 млн грн лише на логістиці паперових документів.

Сервіс надає можливість редагування документів перед підписанням, відкликання підпису, додавання коментарів, необхідних вкладень в будь-якому форматі, використання шаблонів, а також інструменти пошуку та сортування документів, що спрощують роботу з великими архівами.

Застосовуючи відповідну платформу, користувач матиме можливість також отримувати сповіщення на електронну пошту. Сам сервіс працює у форматі PWA-додатку з можливістю використання смартфону без встановлення додаткового програмного забезпечення.

"Перехід на електронний документообіг дозволяє бізнесу скорочувати витрати та прискорювати погодження документів із кількох днів до кількох хвилин", – додали у компанії.

"Нова пошта" збільшила дохід від звичайної діяльності за січень-березень 2026 року на 26,9% порівняно з аналогічним періодом у 2025 році – до 14,98 млрд грн. Її чистий прибуток зріс у 4,4 рази – до 1,28 млрд грн.

У 2025 році  компанія збільшила виручку на 21,6% – до 54,2 млрд грн, чистий прибуток – на 4,4%, до 2,6 млрд грн.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.

Теги: #бізнес #nova_digital #документообіг

