Інтерфакс-Україна
Економіка
15:43 05.05.2026

НБУ оштрафував NovaPay на майже 8 млн грн через порушення вимог платіжного законодавства

2 хв читати
НБУ оштрафував NovaPay на майже 8 млн грн через порушення вимог платіжного законодавства

Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ "НоваПей" (ТМ NovaPay ) заходи впливу у вигляді штрафу у розмірі 4,88 млн грн та 3,12 млн грн за порушення вимог платіжного законодавства.

Як зазначається у повідомлені на сайті НБУ, "НоваПей" зобов'язана сплатити ці штрафи впродовж 14 календарних днів за підсумками рішення, ухваленого комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ 4 травня 2026 року.

В НБУ зауважили, що штрафи застосовуються у зв'язку з порушенням вимог щодо платіжних послуг, споживчого кредитування та додаткових вимог до договорів про надання платіжних послуг, укладених небанківськими надавачами платіжних послуг.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в NovaPay підтвердили, що в результаті інспекційної перевірки НБУ, яка була проведена у минулому році, на компанію наклали штраф у розмірі майже 8 млн грн.

В фінсервісі наголосили, що компанія не оскаржуватиме це рішення та найближчим часом сплатить штраф.

Також компанія вже відреагувала майже на всі зауваження, на яких акцентував регулятор, виправивши вказані недоліки.

"Більша частина зауважень регулятора стосувалась саме сфери платежів, але ми вже можемо декларувати майже повну відповідність законодавству в цій частині ", – додали в NovaPay.

Наголошується, що на кошти клієнтів та стабільність сервісів відповідні рішення не вплинули.

NovaPay заснований 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти".

Компанія першою в Україні серед небанківських фінансових установ отримала 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дало змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

NovaPay у 2025 році збільшила виручку на 10,4% – до 10,01 млрд грн, тоді як її чистий прибуток зменшився на 22% – до 2,58 млрд грн.

У першому кварталі 2026 року компанія збільшила обсяг переказів на 53% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до понад 200 млрд грн, тоді як кількість транзакцій зросла на 12% – до 126 млн.

За даними Національного банку України, компанія займає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/do-nebankivskoyi-ustanovi-zastosovano-zahodi-vplivu

Теги: #штраф #нбу #novapay

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:28 05.05.2026
NovaPay погасив 3-річні облігації серії "А" на 100 млн грн

NovaPay погасив 3-річні облігації серії "А" на 100 млн грн

18:16 04.05.2026
НБУ призначив нового начальника управління захисту прав споживачів фінпослуг

НБУ призначив нового начальника управління захисту прав споживачів фінпослуг

17:46 04.05.2026
НБУ схвалив методологію стрес-тестування банків у межах оцінки стійкості-2026

НБУ схвалив методологію стрес-тестування банків у межах оцінки стійкості-2026

12:32 04.05.2026
Валютні інтервенції НБУ в квітні зменшилися на 24,8%, гривня подешевшала до долара на 0,4%

Валютні інтервенції НБУ в квітні зменшилися на 24,8%, гривня подешевшала до долара на 0,4%

18:07 30.04.2026
Нацбанк вважає прийнятною дохідність ОВДП

Нацбанк вважає прийнятною дохідність ОВДП

14:15 30.04.2026
Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,4% та у 2027р до 6,5%

14:14 30.04.2026
НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15%, прогнозує її утримання до II кв.-2027

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15%, прогнозує її утримання до II кв.-2027

20:09 27.04.2026
NovaPay у І кв.-2026р збільшила обсяг переказів на 53%, кількість транзакцій – на 12%

NovaPay у І кв.-2026р збільшила обсяг переказів на 53%, кількість транзакцій – на 12%

17:57 27.04.2026
NovaPay у І кв.-2026 збільшила обсяг переказів на 53%, кількість транзакцій – на 12%

NovaPay у І кв.-2026 збільшила обсяг переказів на 53%, кількість транзакцій – на 12%

19:37 16.04.2026
PlayCity оштрафувало "Паті Пленет" на 4,3 млн грн за допуск до гри особи з Реєстру обмежених

PlayCity оштрафувало "Паті Пленет" на 4,3 млн грн за допуск до гри особи з Реєстру обмежених

ВАЖЛИВЕ

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

Кім за строкову модель надання житла фахівцям, які отримували б його у власність після 5-10-річного контракту

ОСТАННЄ

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Гетманцев вважає можливим створення злочинної групи у Сенс Банку для обслуговування нелегальних азартних ігор

Уряд узгоджує з громадами і ОВА підхід до співфінансування ремонту місцевих доріг – Свириденко

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Ягідний сезон-2026: собівартість вирощування ягід зросла у півтора раза через стрибок цін на ЗЗР і пальне

ЦТЛ розподілить через "Прозорро.Продажі" понад 60 лотів зерновозів для маршрутних і повагонних відправлень

ЛСОУ та Асоціація підприємців-ветеранів АТО підписали меморандум про співпрацю

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

МХП у 2025р збільшив чистий прибуток на 29,9%, EBITDA – на 0,5% за зростання виручки на 24%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА