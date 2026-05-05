15:02 05.05.2026

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в першому кварталі 2026 року знизився на 0,5% порівняно з першим кварталом 2025 року після зростання на 3,0% у четвертому кварталі минулого, 2,1% – у третьому кварталі, 0,7% – у другому та 0,8% – у першому, повідомила Державна служба статистики у вівторок.

Згідно з її даними, порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного фактору, реальний ВВП зменшився на 0,7% з урахуванням сезонного фактору, а квартал тому цей показник був позитивним – 0,7%.

Як повідомлялося, Нацбанк наприкінці квітня знизив прогноз зростання реального ВВП у 2026 році до 1,3% з 1,8% у січневому Інфляційному звіті через все ще важкий стан енергосистеми та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході. НБУ оцінив зростання ВВП в першому кварталі у 0,2%

Водночас Мінекономіки в оцінило зниження ВВП за січень-лютого цього року у 0,2%.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2025 році зростання ВВП України сповільнилося до 1,8% з 2,9% у 2024 році з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році – першому році повномасштабної агресії.

 

