14:58 05.05.2026

Гетманцев вважає можливим створення злочинної групи у Сенс Банку для обслуговування нелегальних азартних ігор

Ситуація навколо державного Сенс Банку свідчить про створення організованої злочинної групи, яка використовувала посади в установі для обслуговування нелегальних платежів у сфері азартних ігор, заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки.

За словами нардепа, йдеться не про окремі епізоди, а про системну корупційну конструкцію, яка діяла за "мовчазної згоди" регулятора та правоохоронних органів.

"Це кейс про створення організованої групи, яка, використовуючи посади в державному банку, здійснювала злочинну діяльність, зокрема в реальному бізнесі. Коли банк бере на себе функцію здійснення нелегальних платежів за азартні ігри та надає цю послугу найбільшим операторам, це є однією великою корупційною конструкцією", – наголосив Гетманцев.

Він додав, що фінансовий моніторинг банку міг сприяти цій діяльності, а Національний банк України (НБУ) не вжив жодних заходів за результатами перевірок. Гетманцев також розкритикував Міністерство цифрової трансформації за фактичний зрив запровадження державної системи онлайн-моніторингу, що позбавило державу контролю над внутрішніми процесами в азартній сфері.

Голова комітету зазначив, що Генеральна прокуратура вже проводить обшуки в банку та порушила відповідні кримінальні справи. При цьому він підкреслив, що відповідальність за те, що відбувається в установі, має нести безпосередньо голова правління Сенс Банку Олексій Ступак.

"Ми маємо заслухати голову правління банку. Він досвідчений керівник і має відповісти на питання щодо системи, яка є зоною його відповідальності, так само як і зоною відповідальності НБУ за відсутність належного контролю", – заявив нардеп.

Гетманцев також звернув увагу на повідомлення щодо можливого використання банку для проведення транзакцій, пов'язаних із міксерами (сервісами анонімізації криптовалютних платежів). За його словами, до ТСК надходить інформація про те, що певні групи спочатку "заганяють" керівників на банк, а потім диктують їм умови для проведення сумнівних операцій.

Як повідомлялося, раніше видання "Українська правда" опублікувало записи розмов фігурантів справи "Мідас", де обговорювалося призначення лояльних членів наглядової ради Сенс Банку за погодженням із так званими "наглядачами". Наразі ТСК обговорює можливий зв'язок між цими призначеннями та подальшим сприянням банку в обслуговуванні тіньового грального бізнесу.

ВАЖЛИВЕ

Промпроизводство в Украине в марте выросло на 4,5%, за 3 мес.-2026 сократилось на 1,1% – Госстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

Кім за строкову модель надання житла фахівцям, які отримували б його у власність після 5-10-річного контракту

Промпроизводство в Украине в марте выросло на 4,5%, за 3 мес.-2026 сократилось на 1,1% – Госстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

МХП у 2025р збільшив чистий прибуток на 29,9%, EBITDA – на 0,5% за зростання виручки на 24%

Kormotech розширює сонячну генерацію на виробництві у Львівській області

