Уряд узгоджує з громадами і ОВА підхід до співфінансування ремонту місцевих доріг – Свириденко

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що уряд узгоджує підхід до співфінансування ремонту місцевих доріг разом із громадами та обласними військовими адміністраціями (ОВА).

"Роботи тривають по всій країні: щодня працюють 203 бригади – близько 2000 дорожників. 1 травня завершили основні роботи на міжнародних трасах. Уже виконано 8,5 млн кв м ремонту, до 1 червня плануємо щонайменше 10 млн, із потенціалом збільшення до 12 млн кв м – це близько 45% річного плану. Подальші темпи робіт залежать від фінансування", – написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам наради щодо ремонту автомобільних доріг з віцепрем'єр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою, міністром оборони Михайлом Федоровим і міністром фінансів Сергієм Марченком.

За її словами, уряд уже виділив кошти, додатково Мінрозвитку разом з Агентством відновлення працює над залученням ресурсів у межах Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій, щоб нарощувати темпи.

"Окремий пріоритет – прифронтові регіони, де ремонт уже триває і масштабується. Також узгоджуємо підхід до співфінансування ремонту місцевих доріг разом із громадами та ОВА. Мінрозвитку підготує необхідні зміни на уряд після обговорення", – написала прем'єр.