14:54 05.05.2026

Уряд узгоджує з громадами і ОВА підхід до співфінансування ремонту місцевих доріг – Свириденко

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що уряд узгоджує підхід до співфінансування ремонту місцевих доріг разом із громадами та обласними військовими адміністраціями (ОВА).

"Роботи тривають по всій країні: щодня працюють 203 бригади – близько 2000 дорожників. 1 травня завершили основні роботи на міжнародних трасах. Уже виконано 8,5 млн кв м ремонту, до 1 червня плануємо щонайменше 10 млн, із потенціалом збільшення до 12 млн кв м – це близько 45% річного плану. Подальші темпи робіт залежать від фінансування", – написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам наради щодо ремонту автомобільних доріг з віцепрем'єр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою, міністром оборони Михайлом Федоровим і міністром фінансів Сергієм Марченком.

За її словами, уряд уже виділив кошти, додатково Мінрозвитку разом з Агентством відновлення працює над залученням ресурсів у межах Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій, щоб нарощувати темпи.

"Окремий пріоритет – прифронтові регіони, де ремонт уже триває і масштабується. Також узгоджуємо підхід до співфінансування ремонту місцевих доріг разом із громадами та ОВА. Мінрозвитку підготує необхідні зміни на уряд після обговорення", – написала прем'єр.

 

11:55 05.05.2026
Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

10:03 05.05.2026
Свириденко про російські обстріли: основними цілями були об'єкти енергетики, нафтогазової інфраструктури, залізниці та промисловості

15:03 04.05.2026
Майже 170 тис. родин вже отримали "дитячу допомогу" – Свириденко

16:26 03.05.2026
Свириденко: вже 25 підприємств долучились проєкту створення в Україні приватного ППО

17:36 02.05.2026
Зеленський і Свириденко скоординували позиції в перемовинах щодо фінансової підтримки України

12:20 01.05.2026
"Укрзалізниця" з 1 травня запускає повноцінний цифровий сервіс оформлення вантажних вагонів у ремонт

17:35 29.04.2026
"Енергоатом" завершив перший ремонт блоків АЕС в рамках підготовки до ОЗП на ХАЕС – глава компанії

15:23 28.04.2026
Для ремонту саркофагу ЧАЕС необхідно близько EUR500 млн – Зеленський

16:33 26.04.2026
Гроссі розраховує на досягнення локального перемир'я для ремонту ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ для ЗАЕС

14:29 26.04.2026
Обладнання 8 ТЕС країни ЄС буде передано для ремонтів ТЕС в Україні – Шмигаль

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

