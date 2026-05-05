Інтерфакс-Україна
Економіка
14:49 05.05.2026

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Промислове виробництво в Україні в березні 2026 року зросло на 4,5% проти відповідного місяця 2025 року, після падіння в лютому – на 2,6%, в січні – на 8,1%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у березні 2026 року відносно попереднього місяця промислове виробництво зросло на 16,9%.

Держстат уточнює, що загалом за перший квартал поточного року промислове виробництво в Україні скоротилося на 1,1%.

Як повідомлялося, промвиробництво в Україні у 2025 році скоротилося на 1,7%, тоді як у 2024-му зростання становило 4,7%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

 

