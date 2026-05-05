Інтерфакс-Україна
Економіка
14:08 05.05.2026

Ягідний сезон-2026: собівартість вирощування ягід зросла у півтора раза через стрибок цін на ЗЗР і пальне

Ризик пошкодження насаджень через нічні заморозки після раннього потепління та зростання собівартості виробництва у півтора раза внаслідок подорожчання пального та засобів захисту рослин (ЗЗР) стануть головними викликами для українських ягідників у сезоні 2026 року, повідомила асоціація "Ягідництво України" в аналітичному звіті.

"Головний виклик сезону – нестабільність температур і ризик пошкодження ягідних культур у критичні фази розвитку", – зазначили експерти асоціації.

Понад 60% ягідних господарств України переходять на дизель-генератори для стабільної роботи систем поливу.

Згідно з даними моніторингу асоціації "Ягідництво України", стан перезимівлі ключових культур є переважно стабільним, проте лохина продемонструвала найбільшу вразливість до морозів. Так, частка пошкоджених морозом рослин лохини становить 16,30%, тоді як малина та полуниця перенесли зиму значно краще – із втратами на рівні 2,50% та 1,80% відповідно.

Через ушкодження лохини в асоціації прогнозують можливе зниження валового збору цієї ягоди при одночасному збільшенні її середнього розміру.

У бізнес-об’єднанні також відзначили суттєве зростання собівартості виробництва. Згідно з індексом зростання цін на ресурси, найбільше подорожчали ЗЗР – у 1,61 раза. Ціни на пальне зросли в 1,48 раза, а на добрива – в 1,34 раза порівняно з попереднім періодом.

За даними асоціації "Ягідництво України", питання енергонезалежності залишається пріоритетним для галузі. Станом на 2026 рік, структура джерел живлення підприємств суттєво диверсифікована: найбільшу частку в забезпеченні електроенергією займають дизель-генератори – 61,20%. Лише 26,60% господарств зберігають повну залежність від загальної мережі, тоді як 12,20% виробників уже використовують власні сонячні електростанції для мінімізації ризиків відключень.

При цьому більшість підприємств забезпечена автономними джерелами, що покривають від 50,00% до 100,00% потреб у електроенергії для систем поливу та холодильників.

