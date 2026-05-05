ЦТЛ розподілить через "Прозорро.Продажі" понад 60 лотів зерновозів для маршрутних і повагонних відправлень

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) проведе аукціони на використання 610 вагонів-зерновозів для перевезень у травні 2026 року, повідомила філія "Центр транспортної логістики" (ЦТЛ) у телеграм-каналі.

В УЗ зазначили, що до розподілу пропонуються 500 зерновозів власності компанії та додатково 110 нових вагонів об’ємом 104 куб. м. Загалом виставляються 66 лотів: 34 лоти по п’ять вагонів, 21 лот по 10 од., а також три великі лоти по 50 вагонів для маршрутних та повагонних відправлень. Для нових 104-кубових зерновозів встановлено початкову ставку на рівні 2 800 грн на добу (без ПДВ).

Період надання рухомого складу під навантаження для основної частини парку визначено з 12 по 31 травня. Для частини нових вагонів (вісім лотів) термін подачі під навантаження розпочнеться з 15 травня.

Як уточнили в УЗ, у звичайні зерновози дозволяється вантажити будь-які сипучі вантажі, тоді як для нових вагонів діє обмеження – лише зернові. Полігон навантаження охоплює всю мережу компанії без обмежень щодо станцій вивантаження, за винятком ділянок, де діють конвенційні заборони.

Торги відбудуться 7 травня 2026 року на майданчику "Прозорро.Продажі" у форматі англійського аукціону на підвищення ціни.