Інтерфакс-Україна
Економіка
13:37 05.05.2026

ЦТЛ розподілить через "Прозорро.Продажі" понад 60 лотів зерновозів для маршрутних і повагонних відправлень

1 хв читати
ЦТЛ розподілить через "Прозорро.Продажі" понад 60 лотів зерновозів для маршрутних і повагонних відправлень

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) проведе аукціони на використання 610 вагонів-зерновозів для перевезень у травні 2026 року, повідомила філія "Центр транспортної логістики" (ЦТЛ) у телеграм-каналі.

В УЗ зазначили, що до розподілу пропонуються 500 зерновозів власності компанії та додатково 110 нових вагонів об’ємом 104 куб. м. Загалом виставляються 66 лотів: 34 лоти по п’ять вагонів, 21 лот по 10 од., а також три великі лоти по 50 вагонів для маршрутних та повагонних відправлень. Для нових 104-кубових зерновозів встановлено початкову ставку на рівні 2 800 грн на добу (без ПДВ).

Період надання рухомого складу під навантаження для основної частини парку визначено з 12 по 31 травня. Для частини нових вагонів (вісім лотів) термін подачі під навантаження розпочнеться з 15 травня.

Як уточнили в УЗ, у звичайні зерновози дозволяється вантажити будь-які сипучі вантажі, тоді як для нових вагонів діє обмеження – лише зернові. Полігон навантаження охоплює всю мережу компанії без обмежень щодо станцій вивантаження, за винятком ділянок, де діють конвенційні заборони.

Торги відбудуться 7 травня 2026 року на майданчику "Прозорро.Продажі" у форматі англійського аукціону на підвищення ціни.

Теги: #зерновози #укрзалізниця #цтл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:49 05.05.2026
Росія атакувала інфраструктуру "Укрзалізниці" на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині

Росія атакувала інфраструктуру "Укрзалізниці" на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині

17:38 04.05.2026
Викрито схему постачання "Укрзалізниці" неякісних вагонів зі збитками понад 64 млн грн. – прокуратура

Викрито схему постачання "Укрзалізниці" неякісних вагонів зі збитками понад 64 млн грн. – прокуратура

14:05 03.05.2026
LELÉKA вирушила до Австрії на "Євробачення" – Укрзалізниця

LELÉKA вирушила до Австрії на "Євробачення" – Укрзалізниця

13:08 01.05.2026
Загиблий машиніст потяга на Львівщині був ветераном, його помічник у лікарні з низкою переломів - очільник УЗ

Загиблий машиніст потяга на Львівщині був ветераном, його помічник у лікарні з низкою переломів - очільник УЗ

12:20 01.05.2026
"Укрзалізниця" з 1 травня запускає повноцінний цифровий сервіс оформлення вантажних вагонів у ремонт

"Укрзалізниця" з 1 травня запускає повноцінний цифровий сервіс оформлення вантажних вагонів у ремонт

16:59 29.04.2026
Троє чоловіків отримали по 15 років тюрми за підпали об'єктів залізничної інфраструктури та авто військових

Троє чоловіків отримали по 15 років тюрми за підпали об'єктів залізничної інфраструктури та авто військових

20:33 28.04.2026
"Укрзалізниця" перебуває у конструктивному діалозі із кредиторами – голова правління

"Укрзалізниця" перебуває у конструктивному діалозі із кредиторами – голова правління

20:04 28.04.2026
"Укрзалізниця" за 4 міс.-2026 отримала від продажу брухту більше, аніж за весь 2025р

"Укрзалізниця" за 4 міс.-2026 отримала від продажу брухту більше, аніж за весь 2025р

19:21 28.04.2026
"Укрзалізниця" запустила новий флагманський поїзд "Сакура"

"Укрзалізниця" запустила новий флагманський поїзд "Сакура"

13:25 28.04.2026
"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн грантової допомоги від ЄС та ЄБРР

"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн грантової допомоги від ЄС та ЄБРР

ВАЖЛИВЕ

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

Кім за строкову модель надання житла фахівцям, які отримували б його у власність після 5-10-річного контракту

Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

Миколаївська область диверсифікувала всі системи опалення та генерує 4ГВт енергії при споживанні 300 МВт – Кім

ОСТАННЄ

Ягідний сезон-2026: собівартість вирощування ягід зросла у півтора раза через стрибок цін на ЗЗР і пальне

ЛСОУ та Асоціація підприємців-ветеранів АТО підписали меморандум про співпрацю

NovaPay погасив 3-річні облігації серії "А" на 100 млн грн

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

МХП у 2025р збільшив чистий прибуток на 29,9%, EBITDA – на 0,5% за зростання виручки на 24%

Kormotech розширює сонячну генерацію на виробництві у Львівській області

Екскерівник Cisco в Україні Мартинчук став регіональним менеджером Visa у 17 країнах

"Укрпошта" у 2025р зменшила чистий збиток вдвічі за збільшення виручки на 1,1%

ЄК готується до будь-якого розвитку паливної кризи на ринку авіаперевезень – представник ЄК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА