13:33 05.05.2026

ЛСОУ та Асоціація підприємців-ветеранів АТО підписали меморандум про співпрацю

ЛСОУ та Асоціація підприємців-ветеранів АТО підписали меморандум про співпрацю

Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) та громадське об’єднання "Асоціація підприємців-ветеранів АТО" підписали меморандум про співпрацю, мета якого – практична реалізація заходів, спрямованих на підтримку ветеранського підприємництва та популяризацію проєктів реабілітації військових.

"Ми консолідуємо наші зусилля для створення належних умов щодо розвитку ветеранського підприємництва в Україні. Це дуже важлива компонента системи реінтеграції ветеранів у цивільне життя", – підкреслюється в інформації ЛСОУ в фейсбук.

Як зазначив президент ЛСОУ Віктор Берлін, багато військових – дуже ефективні в бізнесі, а страховий ринок наразі відчуває певний кадровий голод, тому наша співпраця – взаємовигідна.

"Це – крутий практичний крок для ветеранського підприємництва, а саме залучення ветеранів до роботи у сегменті страхових брокерів. Перевага такої співпраці в тому, що ветерани одразу після навчання матимуть можливість відкрити свою справу і працювати", скавзав голова ГО "Асоціація підприємців-ветеранів АТО" Сергій Позняк.

