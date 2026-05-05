NovaPay погасив 3-річні облігації серії "А" на 100 млн грн

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay, емітентом виступає ТОВ "НоваПей Кредит") погасив трирічні облігації серії "А" на суму 100 млн грн, які він розмістив серед приватних інвесторів.

"Облігації серії "А" стали нашим дебютним відкритим випуском: компанія першою на українському ринку капіталу під час повномасштабної війни здійснила публічне розміщення корпоративних облігацій", – цитуються у релізі у вівторок слова в.о. генерального директора NovaPay Ігоря Приходька.

Зазначається, що залучені кошти компанія спрямувала на розвиток бізнесу та кредитних продуктів.

Загалом протягом 2023-2025 років NovaPay здійснив 13 випусків облігацій загальним номіналом 1 млрд 390 млн грн. Цінні папери всіх серій, окрім трьох, використовуються для програми РЕПО-операцій як альтернатива банківським депозитам, вони доступні для купівлі в мобільному застосунку NovaPay та виплата відсотків по ним запланована один раз при погашені. Виплата ж відсотків за облігаціями для інституційних інвесторів здійснюється щоквартально. За ними також передбачена щорічна оферта, а номінальна ставка доходності на перший рік обігу – 18% річних. Серія "K" стала третьою для інституційних інвесторів.

У компанії зазначили, що станом на початок 2026 року більше 7,1 тис. клієнтів стали власниками корпоративних облігацій сервісу на загальну суму 1,25 млрд грн.

NovaPay заснований 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Компанія першою в Україні серед небанківських фінансових установ отримала 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дало змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

NovaPay у 2025 році збільшила виручку на 10,4% – до 10,01 млрд грн, тоді як її чистий прибуток зменшився на 22% – до 2,58 млрд грн.

У першому кварталі 2026 року компанія збільшила обсяг переказів на 53% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до понад 200 млрд грн, тоді як кількість транзакцій зросла на 12% – до 126 млн.

За даними Національного банку України, компанія займає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.