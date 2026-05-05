12:36 05.05.2026

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

Державний Сенс Банк (Київ) допускає, що інформація в медіа навколо так званих "плівок Міндіча" може створювати репутаційні ризики для банку та потенційно впливати на умови його майбутньої приватизації, водночас банк працює у штатному режимі й не фіксує відтоку клієнтів.

"Будь-яка інформація в медіа, незалежно від рівня її достовірності, може створювати репутаційні ризики для системно важливого державного банку, що потенційно може впливати на умови його майбутньої приватизації", – зазначили в Сенс Банку на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

В оприлюдненому зверненні тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради до прем’єр-міністра України, голови Національного банку України та міністра фінансів йдеться про можливий сторонній вплив на діяльність органів управління Сенс Банку.

Серед іншого, ТСК просить у межах компетенції перевірити наведені обставини, відсторонити на час перевірки та розслідування НАБУ голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладишенка і голову правління Олексія Ступака, а за підсумками перевірки розглянути можливість їх звільнення.

У Сенс Банку також повідомили, що уважно відстежують публічну інформацію щодо цієї ситуації та відкриті до співпраці з уповноваженими органами у разі надходження офіційних запитів для з’ясування всіх обставин.

Водночас у фінустанові наголосили на важливості збереження стабільної операційної діяльності, прозорого корпоративного управління та дотримання процедур, зокрема з огляду на підготовку банку до приватизації.

Міністерство фінансів України вже розпочало процедуру відбору радника з приватизації, а керівництво Сенс Банку здійснює необхідні дії для підготовки до продажу.

Коментуючи можливе тимчасове відсторонення Гладишенка, у банку зазначили, що такі повноваження щодо членів наглядових рад державних банків має Кабінет міністрів.

Стосовно Ступака у фінустанові повідомили, що в матеріалах, опублікованих у медіа 28 квітня та 1 травня 2026 року, відсутні згадки про голову правління банку. Питання щодо складу керівних органів, зазначили в Сенс Банку, вирішуються виключно в межах процедур, передбачених законодавством України та принципами корпоративного управління.

У банку також наголосили, що в ньому діє колегіальна система ухвалення рішень, зокрема через профільні комітети, що забезпечує незалежність і прозорість процесів.

"Ми посилили внутрішній контроль та запровадили відповідні процедури, зокрема активізували роботу антикризової команди, щоб ця ситуація жодним чином не впливала на клієнтів", – додала пресслужба фінустанови.

За її даними, всі сервіси, продукти та канали обслуговування клієнтів доступні у звичайному режимі, а відток клієнтів у зв’язку з цією ситуацією наразі не фіксується.

Як повідомлялося, після публікації нових записів "Міндічгейту" парламентська ТСК щодо операції НАБУ та САП "Мідас" додатково викликала на засідання 5 травня міністра фінансів Сергія Марченка, його заступника Юрія Драганчука, голову правління Сенс Банку Олексія Ступака, позаштатного радника голови наглядової Сенс Банку Василя Веселого (до зміни наглядової ради в жовтні 2025-го) та голову правління Ощадбанку Юрія Каціона.

12:47 05.05.2026
Ескголова ОП Богдан заявив, що санкції проти нього введено за протидію корупції, анонсував власне розслідування

11:55 05.05.2026
Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

16:08 04.05.2026
Нардеп Фріз ініціює запрошення Умєрова і представників Fire Point до Ради щодо справи "Мідас"

11:37 01.05.2026
Нардепи Железняк і Гончаренко оприлюднили текстові версії "плівок Міндіча"

09:19 01.05.2026
Нардеп Железняк оприлюднив нову серію "плівок Міндіча"

20:09 30.04.2026
У "ФАЙЄР ПОІНТ" заявили про дискредитацію у "плівках Міндіча" і наполягають на підтвердженні їх автентичності

18:30 29.04.2026
Міндіч є бенефіціаром "Fire Point" і компанія може втратити можливість постачати продукцію в ЗСУ – ГАР при Міноборони

15:05 29.04.2026
Автентічність та релевантість записів мають встановити правоохоронці – пресслужба Умєрова про оприлюднення розмов Міндіча

11:51 29.04.2026
Голова ТСК Гончаренко запросив Шефіра та Умєрова на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас"

10:49 28.04.2026
ФДМУ планує продаж ОПЗ на липень-серпень, Ocean Plaza – на вересень-жовтень та МГЗ – на листопад-грудень

