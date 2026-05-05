Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

Кабінет міністрів України очікує залучити протягом 2026 року від приватних інвесторів близько 10 млрд грн надходжень в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Це амбітне завдання в умовах війни, але саме його обговорили й узгодили на нараді з Мінекономіки та Фондом держмайна. Нараду провели в Ocean Plaza – це націоналізований актив, який держава готує до продажу… Окрім Ocean Plaza, цього року готуємо до приватизації ще низку великих об’єктів: Демуринський ГЗК, "Сумихімпром", Одеський припортовий, Глухівський кар’єр кварцитів, Миколаївський глиноземний завод та інші. Частину з них плануємо виставити вже влітку", – написала Свириденко в телеграм у вівторок.

За її словами, Ocean Plaza планується виставити на відкритий аукціон у третьому кварталі поточного року з орієнтовною ринковою вартістю близько $100 млн.

"Водночас не зупиняємо малу приватизацію. Це постійний процес, який уже дає результат і формує стабільні надходження до бюджету. Від початку року вже отримали понад 1 млрд грн і виконали значну частину річного плану. Продовжуємо продаж підготовлених активів", – додала очільниця уряду.

Свириденко наголосила, що кошти від приватизації, зокрема націоналізованих та санкційних активів, спрямовуються до Фонду відновлення і буде ресурсом для відбудови країни.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України (ФДМУ) планує виставити на продажу АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) за початковою ціною приблизно $106 млн у липні-серпні цього року, столичний ТРЦ "Ocean Plaza" за приблизно $100 млн – у вересні-жовтні та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (МГЗ) за приблизно $86 млн – у листопаді-грудні цього року. У серпні-вересні планується продати ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" приблизно за $38 млн.

Окрім того, на червень-липень цього року заплановано приватизацію менших об’єктів: АТ "Сумихімпром" з початковою ціною приблизно $24 млн, ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" та ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", а на кінець цього року – початок наступного – "Індару" за початковою ціною приблизно $24 млн.

Відповідний план-графік приватизації найбільших об’єктів Фонд представив на презентації перших 100 днів роботи нового керівника Дмитра Наталухи у Києві наприкінці квітня.

ФДМУ нагадав, що МГЗ, ТРЦ "Ocean Plaza", "Демурінський ГЗК", "Мотордеталь-Конотоп", "Глухівський кар’єр кварцитів" – це санкційні активи, передані державі за рішенням Вищого антикорупційного суду. Значна частина санкційних активів виставлятиметься пулами, в які об’єднано багато активів. Наприклад, МГЗ – 170 активів, "Демурінський ГЗК" – 17 активів, "Мотордеталь-Конотоп" – три активи.

Наприкінці березня заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомляла, що 2026 року планується приватизувати 26 санкційних активів, які перейшли у власність держави в рамках закону про санкції, стартова вартість яких становить від десятків мільйонів до мільярдів гривень.

Марчак нагадала, що цього року Кабінет міністрів за ініціативою Мінекономіки для санкційних активів ухвалив окрему постанову, яка розширює інструменти їх підготовки до продажу: дає змогу знижувати стартову ціну на повторних аукціонах і формувати пули з корпоративних прав, окремого майна та прав вимоги.