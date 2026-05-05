Економіка
11:51 05.05.2026

МХП у 2025р збільшив чистий прибуток на 29,9%, EBITDA – на 0,5% за зростання виручки на 24%

Агрохолдинг МХП у 2025 році отримав $187 млн чистого прибутку, що на 29,9% більше порівняно з 2024 роком, повідомляється у його звіті на Лондонській фондовій біржі у вівторок.

"Компанія MHP повідомляє про хороші операційні та фінансові результати за 12 місяців 2025 року завдяки високому попиту на куряче м’ясо та продукти переробки як в Україні, так і на експорт, сприятливій ціновій кон’юнктурі та успіху нашої команди в мінімізації збоїв у виробництві", – зазначено у звіті.

Згідно з документом, виручка МХП за минулий рік зросла на 24% – до $3 млрд 766 млн проти $3 млрд 46 млн роком раніше. Зростання чистого прибутку пояснюється переважно негрошовим збитком від курсових різниць, який у 2025 році становив $12 млн порівняно зі збитком у $125 млн у 2024 році.

Водночас операційний прибуток (без урахування знецінення активів) знизився на 15% і склав $376 млн порівняно з $440 млн у 2024 році, а операційна маржа – до 10% з 14%.

Скоригований показник EBITDA (без урахування МСФЗ 16) продемонстрував незначне зростання – до $569 млн проти $566 млн роком раніше, проте скоригована маржа EBITDA знизилася до 15% проти 19% у 2024 році.

У четвертому кварталі 2025 року МХП зафіксував чистий збиток у розмірі $28 млн проти $3 млн чистого прибутку за аналогічний період 2024 року. Виручка зросла на 44% – до $1 млрд 131 млн, тоді як операційний прибуток скоротився на 33% – до $63 млн.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м’ясопереробки. Виробничі потужності агрохолдингу розташовано в Україні та країнах Південно-Східної Європи.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року МХП отримав $144 млн чистого прибутку за виручки $3 млрд 46 млн.

