Kormotech розширює сонячну генерацію на виробництві у Львівській області

Українська група компаній Kormotech, виробник кормів для собак і котів, продовжує розвивати власну сонячну генерацію на виробництві у Прилбичах Львівській області, введення в експлуатацію наземної СЕС потужністю 366 кВт заплановано на травень, повідомили у пресслужбі компанії.

"Досвід провідних європейських виробників підтверджує: власна сонячна генерація на промислових об’єктах стає стандартом галузі. Kormotech цілеспрямовано рухається в цьому напрямі, наша стратегічна мета до 2028 року полягає в забезпеченні щонайменше 15% споживання електроенергії за рахунок власної генерації", – повідомив головний енергетик Юрій Компричевський.

Як повідомлялось, 2 липня 2024 року Kormotech ввів в експлуатацію дахову сонячну електростанцію потужністю 383 кВт. 6 червня 2025 року станцію модернізували, після чого її потужність зросла до 442 кВт. Це дало змогу збільшити обсяги виробництва зеленої електроенергії.

Паралельно команда енергетиків Kormotech шукала зовнішнього інвестора для будівництва наземної сонячної електростанції. Із травня минулого року фахівці компанії опрацювали пропозиції від п’яти компаній. За результатами переговорів Kormotech уклав угоду із Ecotech Invest. За цією моделлю інвестор повністю фінансує будівництво станції, а підприємство купує вироблену електроенергію за попередньо погодженим тарифом.

Станом на зараз компанія завершує будівництво наземної СЕС потужністю 366 кВт, після її запуску загальна потужність сонячної генерації на виробництві у Прилбичах сягне 808 кВт.

За словами Компричевського, у сонячні літні дні в обідні години електростанції зможуть покривати до 50% миттєвого споживання заводу. У місячному вимірі частка власної зеленої електроенергії складатиме близько 13% від загального споживання, а у річному – близько 8%.

Kormotech – міжнародна сімейна компанія з українським корінням, заснована у 2003 році. Виробляє корми для котів і собак під ТМ Optimeal, Club 4 Paws, Delickcious, Мяу!, Гав!, My Love. Має виробничі потужності в Україні та ЄС, асортимент налічує понад 650 позицій. Продукція компанії представлена в 55 країнах світу як під власними торговими марками, так і під торговими марками компаній-партнерів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, стратегічна мета компанії – до 2029 року увійти до топ-30 світових виробників кормів для тварин із річною виручкою EUR500 млн, з яких EUR300 млн планується забезпечити за рахунок європейських ринків.