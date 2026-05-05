Інтерфакс-Україна
Економіка
10:53 05.05.2026

Екскерівник Cisco в Україні Мартинчук став регіональним менеджером Visa у 17 країнах

Компанія Visa призначила Сергія Мартинчука старшим віцепрезидентом і регіональним менеджером в Україні, Молдові, Південно-Східній Європі, Центральній Азії та на Кавказі, повідомила компанія у вівторок.

Мартинчук працюватиме в Києві та відповідатиме за операційну діяльність і реалізацію стратегії Visa в 17 країнах регіону.

"Разом із командами та партнерами ми й надалі розвиватимемо цифрові платежі для споживачів і бізнесу, масштабуватимемо рішення для переказу коштів та підтримуватимемо зростання клієнтів завдяки додатковим сервісам", – зазначив Мартинчук, слова якого цитуються в повідомленні.

На цій посаді він змінив Крістіну Дорош, яка перейшла на глобальну роль у підрозділі додаткових послуг Visa (Value-Added Services) і переїхала до Сан-Франциско, де розташована штаб-квартира компанії.

У Visa Мартинчук зосередиться на співпраці з фінансовими установами, торговельними компаніями, технологічними та державними партнерами, а також на подальшому розвитку цифрових платежів у регіоні.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Мартинчук після 18 років роботи залишив посаду генерального менеджера Cisco в Україні.

За даними Нацбанку, станом на 1 березня 2026 року в Україні налічувалося 31,75 млн активних карток Visa, їхня частка на ринку платіжних карток становила 53,5%.

