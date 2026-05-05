"Укрпошта" у 2025р зменшила чистий збиток вдвічі за збільшення виручки на 1,1%

Національний поштовий оператор "Укрпошта" у 2025 році зменшив чистий збиток на 50% порівняно з 2024 роком – до 206,55 млн грн, тоді як його виручка зросла на 1,1% – до 13 млрд 118,42 млрд грн, що на 13% менше плану, йдеться у річному звіті компанії.

Згідно з ним, валовий прибуток "Укрпошти" за 2025 рік збільшився на 8,6% – до 1,56 млрд грн, в той час як збиток від операційної діяльності зріс на 2,9% – до 414,50 млн грн.

В компанії також повідомили, що торішні доходи від внутрiшніх посилок та мiжнародних зросли на 9% порівняно з позаминулим роком – до 2,79 млрд грн. Розповсюдження перiодичних друкованих медiа принесло "Укрпошті" на 1% більше –274,4 млн грн, що зумовлено переглядом тарифiв.

В той же час спостерігалося падіння доходів за мiжнародний поштовий обмiн (iмпорт) – на 9%, до 1,22 млрд грн у зв’язку з стагнацiєю ринку посилок, консолiдацiї замовлень в одне вiдправлення за нижчим тарифом.

Доходи від пересилання мiжнародних поштових вiдправлень "EMS" у 2025 році теж впали на 13%, або на 43,7 млн грн, – до 287,9 млн грн.

Доходи від сфери "пенсiя та грошова допомога" зменшилися на 8% – до 2,58 млрд грн. Основним фактором "Укрпошта" назвала перехiд пенсiонерiв на обслуговування в банкiвську систему, який поступово посилюється, в тому числi за рахунок додаткових державних програм з виплати соцiальних допомог лише через банкiвськi картки.

Доходи від iнших фiнансових послуг скоротилися на 2% – до до 47,5 млн грн, що зумовлено зниженням обсягiв послуг з видачi готiвки та поповнення платiжних карток через термiнали компанії.

У звіті також вказано, що від письмової кореспонденцiї доходи зменшились на 2% – до 1,73 млрд грн, хоча дрiбнi пакети становили 1,12 млрд грн, що на 4% бiльше проти даних за 2024 рiк за рахунок вiдновлення дiлової активностi на ринку.

У компанії наголосили, що головними факторами, які вплинули на збитковість у 2025 році, стали прискорений вiдтiк пенсiонерiв та вiдповiдне падiння в традицiйних послугах, невиконання планiв щодо росту посилок та затримки з продажем нерухомостi через пiзнє отримання погодження вiд акцiонера. Однак компанія частково компенсувала ці фактори оптимізацією фонду оплати праці та інших витрат.

Зазначається, що "Укрпошта" продовжує генерувати операційний прибуток на рiвнi EBITDA: у 2025 році його отримано 503 млн грн проти 472 млн грн за 2024 рiк.

Згідно зі звітом, національний оператор у 2025 році сплатив 3,62 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 495,7 млн грн бiльше 2024 року, в тому числі до державного бюджету сплачено 961,7 млн грн, що на 395,8 млн грн бiльше проти попереднього року.

Щодо капітальних інвестицій"Укрпошти", то їх обсяг минулого року склав 1,21 млрд грн.

Зауважується, що на 2026 рік закладаються капінвестиції 991,6 млн грн з врахуванням ПДВ, з яких кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) – 89,5 млн грн, власнi кошти – 736,7 млн грн.

Передбачається, що капітальні інвестиції буде спрямовано на запуск мережi поштоматiв, придбання технологiчного та сортувального обладнання для нових логiстичних термiналiв, логiстичних центрiв та депо,придбання IТ-обладнання, що включає в себе мережеве обладнання та комп’ютерну технiку.

Серед інших сфер планується інвестувати кошти в купівлю низькошвидкiсного електротранспорту (трициклiв, електроскутерiв), оновлення формату вiддiлень, забезпечення їх автономностi, зокрема, придбання генераторiв, iнверторiв, вiд’єднання вiд спiльних мереж, а також розвиток мережi вантажних вiддiлень і впровадження проєкту "Аптека".

Крім того, передбачається придбання IТ-технiки для впровадження автоматизованих процесiв та подальший розвиток мобiльних додаткiв для клiєнтiв і спiвробiтникiв, цифровізація процесів та інших складових.

У звіті зазначається, що станом на кінець 2025 року вибiрка коштiв за кредитною угодою з Європейського інвестиційного банку (ЄIБ) не здiйснювалася. Компанія звернулася до банку iз формальним запитом щодо скасування кредитного фiнансування, оскiльки воно фактично не використовувалося.

Фiнансування за кредитною угодою з ЄБРР на кінець минулого року було отримано в сумi EUR53,11 млн, погашено – EUR18,66 млн, а загальна заборгованiсть на 31 грудня становила EUR34,45 млн.

Як повідомлялось, національний оператор за січень-березень 2026 року отримав чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн або 0,5% більше за аналогічний період 2025 року, однак на 40% менше, ніж передбачалося у плані. Виручку компанія у першому кварталі зменшила на 0,1%, або на 5 млн грн, – до 3,34 млрд грн, що на 2% нижче плану.