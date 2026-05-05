ЄК готується до будь-якого розвитку паливної кризи на ринку авіаперевезень – представник ЄК

Єврокомісія (ЄК) готується до того, що нинішній стан справ на ринках пального за нестабільної геополітичної ситуації може тривати довго, і планує опублікувати рекомендації для авіакомпаній, повідомила офіційний представник ЄК Анна-Кайса Ітконен.

"Ніхто не знає, скільки триватиме ситуація. Те, що ми робимо, ми готуємося до будь-якого її розвитку, і для цього маємо тісно співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами. Це єдиний спосіб діяти, готуючись до майбутнього", – сказала речниця у понеділок на брифінгу в Брюсселі.

Їй поставили запитання про те, як ЄК готується до ймовірної кризи постачання авіаційного гасу.

"Комісія має огляд резервів держав-членів. Ми зустрічаємося з ними, а також із Міжнародним енергетичним агентством щотижня від початку кризи. Наступне засідання координаційної групи заплановане на 7 травня, тобто цього тижня. Цей механізм обміну інформацією добре функціонує і дає змогу забезпечувати належний рівень прозорості. Усе це дає нам змогу координувати наші дії", – пояснила Ітконен.

За її словами, координаційна група з нафти минулого тижня представила заходи, розраховані на тривале продовження нинішньої ситуації. "І цього тижня ми опублікуємо рекомендації для авіаційних компаній. Це, зокрема, стосуватиметься гасу, а також інших елементів, пов’язаних із кризою", – підсумувала представниця ЄК.