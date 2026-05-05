Інтерфакс-Україна
Економіка
10:28 05.05.2026

ЄК готується до будь-якого розвитку паливної кризи на ринку авіаперевезень – представник ЄК

1 хв читати
ЄК готується до будь-якого розвитку паливної кризи на ринку авіаперевезень – представник ЄК

Єврокомісія (ЄК) готується до того, що нинішній стан справ на ринках пального за нестабільної геополітичної ситуації може тривати довго, і планує опублікувати рекомендації для авіакомпаній, повідомила офіційний представник ЄК Анна-Кайса Ітконен.

"Ніхто не знає, скільки триватиме ситуація. Те, що ми робимо, ми готуємося до будь-якого її розвитку, і для цього маємо тісно співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами. Це єдиний спосіб діяти, готуючись до майбутнього", – сказала речниця у понеділок на брифінгу в Брюсселі.

Їй поставили запитання про те, як ЄК готується до ймовірної кризи постачання авіаційного гасу.

"Комісія має огляд резервів держав-членів. Ми зустрічаємося з ними, а також із Міжнародним енергетичним агентством щотижня від початку кризи. Наступне засідання координаційної групи заплановане на 7 травня, тобто цього тижня. Цей механізм обміну інформацією добре функціонує і дає змогу забезпечувати належний рівень прозорості. Усе це дає нам змогу координувати наші дії", – пояснила Ітконен.

За її словами, координаційна група з нафти минулого тижня представила заходи, розраховані на тривале продовження нинішньої ситуації. "І цього тижня ми опублікуємо рекомендації для авіаційних компаній. Це, зокрема, стосуватиметься гасу, а також інших елементів, пов’язаних із кризою", – підсумувала представниця ЄК.

Теги: #єк #пальне

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:27 30.04.2026
АМКУ не має підстав для передчасних висновків щодо антиконкурентних дій на ринку пального

АМКУ не має підстав для передчасних висновків щодо антиконкурентних дій на ринку пального

16:21 29.04.2026
Війна на Близькому Сході довела ризики залежності ЄС від імпорту викопного палива – фон дер Ляєн

Війна на Близькому Сході довела ризики залежності ЄС від імпорту викопного палива – фон дер Ляєн

16:07 29.04.2026
Ухвалено рекомендацію ЄК державам-членам ЄС щодо перевірки віку користувачів інтернету

Ухвалено рекомендацію ЄК державам-членам ЄС щодо перевірки віку користувачів інтернету

14:24 29.04.2026
Єврокомісія запустила нову платформу бойових випробувань для підтримки України та стимулювання військових інновацій

Єврокомісія запустила нову платформу бойових випробувань для підтримки України та стимулювання військових інновацій

15:59 27.04.2026
ВАР закликало Мінекономіки скасувати неправомірні вимоги Держекоінспекції щодо ОВД при зберіганні пального в агросекторі

ВАР закликало Мінекономіки скасувати неправомірні вимоги Держекоінспекції щодо ОВД при зберіганні пального в агросекторі

14:31 27.04.2026
Єврокомісія очікує, що Рада ЄС швидко відкриє переговорні кластери щодо членства України в ЄС на офіційному рівні

Єврокомісія очікує, що Рада ЄС швидко відкриє переговорні кластери щодо членства України в ЄС на офіційному рівні

14:09 23.04.2026
Єврокомісія поінформувала Венеційську бієнале про намір припинити фінансування через допуск до участі росіян

Єврокомісія поінформувала Венеційську бієнале про намір припинити фінансування через допуск до участі росіян

17:16 22.04.2026
ЄС уклав дві гарантійні угоди з ЄБРР на EUR363 млн для нових кредитів стартапам та МСП в Україні до EUR2,9 млрд

ЄС уклав дві гарантійні угоди з ЄБРР на EUR363 млн для нових кредитів стартапам та МСП в Україні до EUR2,9 млрд

16:58 22.04.2026
Єврокомісар Кос: найближчими днями ЄС надасть Україні EUR2,7 млрд

Єврокомісар Кос: найближчими днями ЄС надасть Україні EUR2,7 млрд

16:51 22.04.2026
Єврокомісар Кос: зараз гарний час інвестувати в Україну

Єврокомісар Кос: зараз гарний час інвестувати в Україну

ВАЖЛИВЕ

Кім за строкову модель надання житла фахівцям, які отримували б його у власність після 5-10-річного контракту

Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

Миколаївська область диверсифікувала всі системи опалення та генерує 4ГВт енергії при споживанні 300 МВт – Кім

Суднобудування в Миколаєві варто відновлювати поступово, починати не з авіаносців, а з катерів та яхт – Кім

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

ОСТАННЄ

Посівна-2026: темпи сівби за тиждень зросли вдвічі, проте відставання від минулого року становить майже 40%

Потужність 15 найбільших зерносховищ України сягнула 4,40 млн тонн одночасного зберігання

Інвестиції населення у ОВДП досягли нового історичного максимуму в 137,2 млрд грн – Мінфін

Скорочення поголів'я корів у населення стимулює ринок промислових молокопродуктів – аналітики

Експорт української сої у квітні 2026р скоротився на 18% – аналітики

НБУ призначив нового начальника управління захисту прав споживачів фінпослуг

НКРЕКП планує підвищити вперше за 4 роки тарифи "Укртрансгазу" та стимулювати довгострокове бронювання потужності

Бізнес-асоціації закликають Раду скасувати пільговий поріг у EUR150 на імпортні посилки

Споживання металоконструкцій в Україні у 2025р зросло на 19%- УЦСБ

Понад 2600 одиниць енергообладнання надійшло до України з початку 2026р, очікується ще стільки ж – Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА