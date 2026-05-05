Посівна-2026: темпи сівби за тиждень зросли вдвічі, проте відставання від минулого року становить майже 40%

Аграрії України станом на 4 травня засіяли ярими зерновими та зернобобовими культурами 2,61 млн га, що становить 43% від прогнозу на 2026 рік, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.

Згідно з оперативною статистикою, темпи польових робіт за останній тиждень зросли у 2,04 раза: засіяно 910,60 тис. га проти 446,50 тис. га тижнем раніше. Попри прискорення, загальні показники відстають від минулорічних графіків на 39,58%, оскільки станом на 9 травня 2025 року в Україні було засіяно 4,32 млн га.

У Мінекономіки уточнили, що наразі пшеницею засіяно 177,90 тис. га (95% від плану), вівсом – 135,40 тис. га (98%), горохом – 252,60 тис. га (92%) та ячменем – 687,30 тис. га (91%).

Сівба кукурудзи залишається найбільш динамічною: за тиждень площі під цією культурою зросли більш ніж утричі – на 909,30 тис. га. Загальна площа під кукурудзою сягнула 1,35 млн га, або 30% від прогнозу. Показники по гречці становлять 0,64 тис. га (1%), по просу – 5,20 тис. га (13%). Іншими ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно 3,30 тис. га.

Паралельно триває сівба технічних культур, якими засіяно 2,07 млн га (29% від плану). Зокрема, під соняшник відведено 1,51 млн га (30% від прогнозу), під сою – 377,10 тис. га (18%). Цукровими буряками засіяно 182,90 тис. га, що становить 93% від запланованих площ. Для порівняння: минулого року на аналогічну дату соняшником було засіяно 3,50 млн га, соєю – 1,30 млн га, а цукровими буряками – 0,22 млн га.

За прогнозом відомства, загальна площа посівів ярих зернових і зернобобових у 2026 році складе 6,00 млн га, технічних культур – 7,24 млн га. Серед технічних культур під соняшник заплановано відвести 5,00 млн га, під сою – 2,04 млн га, під цукрові буряки – 197,20 тис. га.