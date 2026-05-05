Потужність 15 найбільших зерносховищ України сягнула 4,40 млн тонн одночасного зберігання

Потужності лінійних зерносховищ України продемонстрували тенденцію до зростання, попри відсутність масштабного нового будівництва в галузі, повідомило онлайн-видання "Елеваторист" у своєму рейтингу ТОП-15 за 2025 рік.

"Незважаючи на те, що в Україні зараз складна ситуація у зерновій галузі, нові елеватори не будують, але вже існуючі потроху нарощують. І це видно навіть якщо порівнювати цифри елеваторних потужностей періоду до 2022 року і нинішні", – зазначили автори рейтингу.

Згідно з оприлюдненими даними, сумарна потужність 15 найбільших лінійних елеваторів країни становить 4,40 млн тонн одночасного зберігання. При цьому на першу п’ятірку лідерів припадає 2,32 млн тонн, що становить 52,6% від загального обсягу.

Найбільшу активність у розширенні та модернізації активів протягом 2025 року продемонстрували UkrLandFarming (ULF), "Епіцентр Агро" та "Кролевецький ККЗ". Холдинг ULF зміцнив лідерство: "Агротермінал Констракшин" наростив потужність до 544,00 тис. тонн, а "Елеватор-Агро" додав 65,40 тис. тонн і досяг показника 511,40 тис. тонн. "Кролевецький ККЗ" став лідером за динамікою розвитку, адже він збільшив парк до 36 силосів та наростив обсяги зберігання до 330,00 тис. тонн. Елеватор "Інтер" замінив підлогові склади на три нові силоси, що дозволило підприємству вийти на рівень 230,00 тис. тонн. Група "Епіцентр Агро" масштабувала свої хаби: потужність "Закупнянського елеватора" зросла з 45,00 тис. тонн до 313,00 тис. тонн, "Вінницького" – зі 100,00 тис. тонн до 375,00 тис. тонн, а "Вапнярського" – зі 120,00 тис. тонн до 200,00 тис. тонн.

Лідером рейтингу залишається "Агротермінал Констракшин" (Степанівський елеватор УЛФ), який закріпив позиції як найбільше зерносховище Європи з потужністю 544,00 тис. тонн. Другу сходинку посів "Елеватор-Агро" (Заводський елеватор УЛФ) з показником 511,40 тис. тонн. Третє місце займає об’єкт компанії "Земля і Воля" (455,00 тис. тонн), побудований агропідприємством власними силами. На четвертій позиції знаходиться Вінницький елеватор "Епіцентр Агро" (375,00 тис. тонн), а замикає п’ятірку лідерів Кролевецький комбікормовий завод, який на кінець 2025 року збільшив потужність до 330,00 тис. тонн.

До ТОП-15 найбільших лінійних елеваторів також увійшли Дубненський елеватор (УЛФ і СП "Нива") з потужністю 319,00 тис. тонн, Закупнянський елеватор ("Епіцентр Агро") – 313,00 тис. тонн, Божківський елеватор ("Альфа-Капітал") – 279,00 тис. тонн та Старокостянтинівський елеватор ("Енселко Агро", група "Кернел") – 244,80 тис. тонн. Список продовжують Корсунь-Шевченківське ХПП (група "Панда") – 232,00 тис. тонн, Ладижинський елеватор ("Вінницька птахофабрика", МХП) – 230,00 тис. тонн, "Інтер" – 230,00 тис. тонн, Катеринопільський елеватор (МХП) – 212,50 тис. тонн, "Дружба-Нова" ("Кернел") – 212,00 тис. тонн та Вапнярський елеватор ("Епіцентр Агро") – 200,00 тис. тонн.

"Елеваторист" зазначив, що в стабільну десятку найбільших підприємств у 2025 році також увійшов елеватор "Енселко Агро", який почав приймати зерно з 2021 року.