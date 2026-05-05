Інвестиції населення у ОВДП досягли нового історичного максимуму в 137,2 млрд грн – Мінфін

Вкладення фізичних осіб в облігації внутрішньої державної позики у квітні 2026 року зросли більш ніж на 61,3% порівняно з квітнем 2025 року, юридичних осіб – на 28,5%, повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

"Станом на сьогодні громадяни України інвестували в державні цінні папери понад 137,2 млрд грн – це історичний максимум, тоді як юридичні особи утримують понад 221,7 млрд грн", – зазначається у релізі.

Мінфін нагадав, що у квітні провів 12 аукціонів із розміщення ОВДП, за підсумками яких до державного бюджету було залучено 17,3 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність становила 15,67% річних у гривні, 3,23% – у доларах США та 3,13% – у євро.

Всього минулого місяця за підсумками аукціонів з розміщення ОВДП до державного бюджету було спрямовано понад 20,3 млрд грн за плану на рік до 420 млрд грн, тоді як у 2025 році було залучено близько 570 млрд грн. Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг коштів, залучених через внутрішні запозичення, перевищив 2,2 трлн грн.

Станом на 1 травня 2026 року в обігу перебувають державні облігації на понад 2 трлн грн. Найбільшу частку портфеля утримують комерційні банки – 47,09%, далі – Національний банк України – 32,94%. Частки інших інвесторів розподіляються так: юридичні особи – 11,07%, фізичні особи – 6,85%, страхові компанії – 1,23%, нерезиденти – 0,79%, територіальні громади – 0,02%.

Згідно із даними Нацбанку України, вкладення населення ОВДП від початку цього року зросли на 26,3 млрд грн, або на 23,5%, тоді як за весь минулий рік – на 33,3%, або 42,6%.

В той же час весь обсяг ОВДП в обігу цього року збільшився лише на 36,7 млрд грн, або на 1,9%, тоді як минулого року – на 104,1 млрд грн, або 5,6%.