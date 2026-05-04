Скорочення поголів'я корів у населення стимулює ринок промислових молокопродуктів – аналітики

Скорочення поголів’я корів у господарствах населення стимулює розвиток ринку промислово виготовлених свіжих молочних продуктів, повідомило галузеве аналітичне агентство "Інфагро".

За оцінками аналітиків, це відкриває перед переробниками вікно можливостей для нарощування виробництва, хоча процес і супроводжується низкою викликів. Зокрема, споживчий попит наразі зміщений у бік низькомаржинальних товарів, а боротьба між ключовими гравцями за долю ринку лише посилюється.

"Традиційно виробники змагаються за місце на полицях магазинів за допомогою акцій та знижок, однак застосовувати такі інструменти стає дедалі складніше. Попри відносно недорогу сировину загальні витрати на виробництво зростають через подорожчання пакування, енергоносіїв, логістики та інших складових", – пояснили експерти.

В агентстві зауважують, що за таких обставин низка компаній уже опрацьовує питання підвищення базових відпускних цін. Очікується, що подорожчання торкнеться окремих категорій продукції. Водночас цінники на позиції з високим вмістом жиру – сметану, вершки та жирні сири – поки що залишатимуться відносно стабільними. Це зумовлено необхідністю збувати надлишки молочного жиру, обсяги якого на ринку суттєво зросли.

Загалом у галузі фіксується чітка тенденція до збільшення переробки молока на свіжу продукцію та поступове випередження минулорічних показників виробництва, констатували в "Інфагро".