Інтерфакс-Україна
Економіка
18:19 04.05.2026

Експорт української сої у квітні 2026р скоротився на 18% – аналітики

1 хв читати
Експорт української сої у квітні 2026р скоротився на 18% – аналітики

Експортні поставки української сої за підсумками квітня скоротилися на 18%, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

За даними аналітиків, в останній тиждень квітня темпи відвантажень значно сповільнилися.

"Це пояснюється обмеженою пропозицією сировини, посиленням конкуренції на основних ринках з боку південноамериканської сої, а також перебоями в роботі портової інфраструктури внаслідок російських обстрілів", – зазначило агентство.

Щодо цінової ситуації, то на експортному ринку соєвих бобів минулого тижня спостерігалося підвищення цін у межах $3-5 за тонну – до $439-450 за тонну СРТ-порт. Аналітики уточнили, що це підвищення було локальним, враховуючи низьку торговельну активність.

"Загалом у квітні експортні поставки української сої скоротилися на 18%", – констатували в "АПК-Інформ".

Теги: #соя #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:08 30.04.2026
Україна з налагодженням співпраці з країнами Затоки перетворилася з прохача допомоги в її експортера – експерти

Україна з налагодженням співпраці з країнами Затоки перетворилася з прохача допомоги в її експортера – експерти

09:12 29.04.2026
Китай з травня відновить експорт палива – ЗМІ

Китай з травня відновить експорт палива – ЗМІ

20:06 28.04.2026
Експорт української зброї буде реальним – Зеленський

Експорт української зброї буде реальним – Зеленський

17:52 27.04.2026
На Буковині перекрито тіньовий експорт лісу до Молдови – прокуратура

На Буковині перекрито тіньовий експорт лісу до Молдови – прокуратура

16:10 24.04.2026
Україна у 2025р. експортувала 436 тис. тонн м'яса птиці – аналітики

Україна у 2025р. експортувала 436 тис. тонн м'яса птиці – аналітики

13:24 24.04.2026
Оновлені правила міжнародної сертифікації експорту кормів і харчових продуктів запрацювали в Україні

Оновлені правила міжнародної сертифікації експорту кормів і харчових продуктів запрацювали в Україні

12:00 24.04.2026
Мінекономіки готує нові правила моніторингу експорту сої та ріпаку

Мінекономіки готує нові правила моніторингу експорту сої та ріпаку

09:22 23.04.2026
Україна утримує 33% світового експорту соняшникової олії, попри агресивну експансію РФ – аналітики

Україна утримує 33% світового експорту соняшникової олії, попри агресивну експансію РФ – аналітики

21:00 22.04.2026
Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

16:03 21.04.2026
Виробники сиру в Україні очікують спаду попиту та готуються до труднощів з експортом на Близький Схід – аналітики

Виробники сиру в Україні очікують спаду попиту та готуються до труднощів з експортом на Близький Схід – аналітики

ВАЖЛИВЕ

Кім за строкову модель надання житла фахівцям, які отримували б його у власність після 5-10-річного контракту

Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

Миколаївська область диверсифікувала всі системи опалення та генерує 4ГВт енергії при споживанні 300 МВт – Кім

Суднобудування в Миколаєві варто відновлювати поступово, починати не з авіаносців, а з катерів та яхт – Кім

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

ОСТАННЄ

НБУ призначив нового начальника управління захисту прав споживачів фінпослуг

НКРЕКП планує підвищити вперше за 4 роки тарифи "Укртрансгазу" та стимулювати довгострокове бронювання потужності

Бізнес-асоціації закликають Раду скасувати пільговий поріг у EUR150 на імпортні посилки

Споживання металоконструкцій в Україні у 2025р зросло на 19%- УЦСБ

Понад 2600 одиниць енергообладнання надійшло до України з початку 2026р, очікується ще стільки ж – Міненерго

ВАР попросила уряд компенсувати прифронтовим аграріям вартість вживаної сільгосптехніки

ДП "Ліси України" увійшло до трійки найбільших донорів держбюджету-2025 із 5,9 млрд грн дивідендів

Нафта перейшла до сильного зростання, Brent торгується близько $112,1 за барель

Уряд скерував на виплату дивідендів у бюджет 50% прибутку "Енергоатома" за 2025р на суму 18,688 млрд грн

"Метінвест" у I кв майже зберіг сплату податків на рівні попереднього року, наростив екозбори на 15% – СЕО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА