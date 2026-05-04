Експорт української сої у квітні 2026р скоротився на 18% – аналітики

Експортні поставки української сої за підсумками квітня скоротилися на 18%, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

За даними аналітиків, в останній тиждень квітня темпи відвантажень значно сповільнилися.

"Це пояснюється обмеженою пропозицією сировини, посиленням конкуренції на основних ринках з боку південноамериканської сої, а також перебоями в роботі портової інфраструктури внаслідок російських обстрілів", – зазначило агентство.

Щодо цінової ситуації, то на експортному ринку соєвих бобів минулого тижня спостерігалося підвищення цін у межах $3-5 за тонну – до $439-450 за тонну СРТ-порт. Аналітики уточнили, що це підвищення було локальним, враховуючи низьку торговельну активність.

