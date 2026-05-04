Інтерфакс-Україна
Економіка
18:16 04.05.2026

НБУ призначив нового начальника управління захисту прав споживачів фінпослуг

Начальником управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України (НБУ) з 4 травня 2026 року призначено Юлію Требух, повідомляється на сайті НБУ.

До сфери її відповідальності належатиме, зокрема: розроблення та вдосконалення методологічної бази, нормативно-правових та розпорядчих актів НБУ з питань захисту прав споживачів фінансових послуг, здійснення нагляду за додержанням надавачами фінансових послуг вимог законодавства України про захист прав споживачів, розгляд звернень, їх аналіз та надання відповідей споживачам фінансових послуг тощо.

Управління захисту прав споживачів фінансових послуг належить до вертикалі підпорядкування "Загальний блок", керівництво якою здійснює голова НБУ Андрій Пишний.

В інформації повідомляється, що Юлія Требух працює у галузі права більше 20 років. В Національному банку працює майже два роки, зокрема з жовтня 2024 року – заступником директора департаменту – керівником з питань юридичного супроводження діяльності НБУ юридичного департаменту.

Також вона, зокрема, працювала в АТ "Ощадбанк" (в 2011-2024 рр. та 2004-2008 рр.) та в АТ "Райффайзен Банк" (2009-2010 рр.). Має досвід викладацької роботи в Міжрегіональній Академії управління персоналом (2002-2004 рр.).

У 2002 році Юлія Требух закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (спеціальність "Правознавство", кваліфікація – викладач правознавства, юрист). Також у 2025 році успішно завершила навчальну програму "Cambridge Digital Assets for Regulators Online Programme" у Cambridge Judge Business School.

