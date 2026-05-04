НКРЕКП планує підвищити вперше за 4 роки тарифи "Укртрансгазу" та стимулювати довгострокове бронювання потужності

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вперше з 2022 року планує підвищити з 1 червня 2026 року тарифи оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз" на зберігання, закачування та відбір природного газу, замінивши чинну модель "витрати+" на стимулююче тарифоутворення.

Відповідний проєкт постанови включений до порядку денного засідання регулятора у вівторок, 5 травня, де заплановано його схвалення з подальшим розглядом пропозицій.

"Установити АТ "Укртрансгаз" на регуляторний період з 01.06.2026 по 31.03.2029 (включно) тарифи на послуги: зберігання природного газу – у розмірі 0,45 грн за 1000 м3 на добу (без ПДВ); закачування природного газу – 360,02 грн за 1000 м3 на добу (без ПДВ); відбору природного газу – 360,02 грн за 1000 м3 на добу (без ПДВ)", – йдеться в проєкті постанови НКРЕКП, розміщеному на її сайті.

За підрахунками Енергореформи, таким чином, тариф на зберігання газу планується підвищити на 12,5% (зараз 0,40 грн/1 тис. куб. м), тариф на закачування – на 47,8% (зараз 243,52 грн/1 тис. куб. м), тариф на відбір – на 42,3% (зараз 253,03 грн/1 тис. куб м).

Зазначається, що наразі регулювання тарифів "Укртрансгазу" здійснюється відповідно до методології "витрати +", однак законом про природні монополії передбачено можливість застосування стимулюючого регулювання при формуванні тарифів на їхні послуги. Для цього "Укртрансгаз" було подано заяву та відповідний пакет документів.

НКРЕКП зазначає, що з метою стримування росту тарифів "Укртрансгазу" пропонується врахувати норму доходу на рівні 3% як для регуляторної бази активів, створеної на дату переходу до стимулюючого регулювання, так і для бази активів, створеної після переходу до нього.

Як вказує регулятор, при розрахунку тарифів враховано плановану річну потужність закачування в 8,08 млрд куб. м, плановану річну потужність відбору в 8,4 млрд куб. м; планований середній за рік робочий обсяг зберігання – майже 11,3 млрд куб м.

Також комісія планує стимулювати довгострокове бронювання потужності газосховищ, яке наразі здійснюється переважно у режимі "на добу наперед" та на місячній основі, що перешкоджає середньостроковому плануванню режимів роботи ПСГ та викликає підвищений знос обладнання і відповідно підвищені витрати на його обслуговування.

У зв’язку з цим вона пропонує затвердити коефіцієнт для замовлення на рік на рівні 0,9, коефіцієнт для замовлення потужності на базовий сезон закачування та відбору – на рівні 1. Коефіцієнт для місячного замовлення та замовлення "на добу наперед" залишаються на чинному на рівні 1,1 та 1,2.

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський назвав рішення НКРЕКП щодо зміни тарифної моделі ПСГ довгоочікуваним та таким, що відповідає європейським підходам.

"Стара модель "витрати+" має відійти в минуле, а її місце має посісти прозорий європейський механізм стимулюючого тарифоутворення. Це потрібно було зробити ще у 2016 році, але краще пізно, ніж ніколи", – прокоментував він у своєму Facebook.

За його словами, стимулююче тарифоутворення передбачає прозорі правила та формування економічно обґрунтованого рівня доходності.

Закревський звернув увагу, що тарифи на зберігання газу в українських ПСГ не переглядалися з липня 2022 року і наразі не покривають витрати на їхнє утримання та відновлення, тим більше враховуючи велику кількість атак РФ на сховища, ліквідація наслідків яких потребує значних коштів.

При цьому, за оцінкою Закревського, зміна тарифної моделі не матиме впливу на кінцевих споживачів: "Для населення діє фіксований тариф, тоді як для бізнесу вплив буде мінімальним".

Він також наголосив, що запропонований рівень норми дохідності приблизно в 3% суттєво нижчий, ніж у інших сегментах енергетики, зокрема у сфері розподілу електроенергії, де дохідність доходить до 18%.

"Це насправді важливе й правильне рішення НКРЕКП. Воно як посилить нас перед наступною зимою, так і в довгостроковій перспективі зміцнить наш стратегічний актив – найбільші в Європі газові сховища", – резюмував заступник директора Асоціації.