Інтерфакс-Україна
Економіка
17:52 04.05.2026

НКРЕКП планує підвищити вперше за 4 роки тарифи "Укртрансгазу" та стимулювати довгострокове бронювання потужності

3 хв читати
НКРЕКП планує підвищити вперше за 4 роки тарифи "Укртрансгазу" та стимулювати довгострокове бронювання потужності

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вперше з 2022 року планує підвищити з 1 червня 2026 року тарифи оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз" на зберігання, закачування та відбір природного газу, замінивши чинну модель "витрати+" на стимулююче тарифоутворення.

Відповідний проєкт постанови включений до порядку денного засідання регулятора у вівторок, 5 травня, де заплановано його схвалення з подальшим розглядом пропозицій.

"Установити АТ "Укртрансгаз" на регуляторний період з 01.06.2026 по 31.03.2029 (включно) тарифи на послуги: зберігання природного газу – у розмірі 0,45 грн за 1000 м3 на добу (без ПДВ); закачування природного газу – 360,02 грн за 1000 м3 на добу (без ПДВ); відбору природного газу – 360,02 грн за 1000 м3 на добу (без ПДВ)", – йдеться в проєкті постанови НКРЕКП, розміщеному на її сайті.

За підрахунками Енергореформи, таким чином, тариф на зберігання газу планується підвищити на 12,5% (зараз 0,40 грн/1 тис. куб. м), тариф на закачування – на 47,8% (зараз 243,52 грн/1 тис. куб. м), тариф на відбір – на 42,3% (зараз 253,03 грн/1 тис. куб м).

Зазначається, що наразі регулювання тарифів "Укртрансгазу" здійснюється відповідно до методології "витрати +", однак законом про природні монополії передбачено можливість застосування стимулюючого регулювання при формуванні тарифів на їхні послуги. Для цього "Укртрансгаз" було подано заяву та відповідний пакет документів.

НКРЕКП зазначає, що з метою стримування росту тарифів "Укртрансгазу" пропонується врахувати норму доходу на рівні 3% як для регуляторної бази активів, створеної на дату переходу до стимулюючого регулювання, так і для бази активів, створеної після переходу до нього.

Як вказує регулятор, при розрахунку тарифів враховано плановану річну потужність закачування в 8,08 млрд куб. м, плановану річну потужність відбору в 8,4 млрд куб. м; планований середній за рік робочий обсяг зберігання – майже 11,3 млрд куб м.

Також комісія планує стимулювати довгострокове бронювання потужності газосховищ, яке наразі здійснюється переважно у режимі "на добу наперед" та на місячній основі, що перешкоджає середньостроковому плануванню режимів роботи ПСГ та викликає підвищений знос обладнання і відповідно підвищені витрати на його обслуговування.

У зв’язку з цим вона пропонує затвердити коефіцієнт для замовлення на рік на рівні 0,9, коефіцієнт для замовлення потужності на базовий сезон закачування та відбору – на рівні 1. Коефіцієнт для місячного замовлення та замовлення "на добу наперед" залишаються на чинному на рівні 1,1 та 1,2.

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський назвав рішення НКРЕКП щодо зміни тарифної моделі ПСГ довгоочікуваним та таким, що відповідає європейським підходам.

"Стара модель "витрати+" має відійти в минуле, а її місце має посісти прозорий європейський механізм стимулюючого тарифоутворення. Це потрібно було зробити ще у 2016 році, але краще пізно, ніж ніколи", – прокоментував він у своєму Facebook.

За його словами, стимулююче тарифоутворення передбачає прозорі правила та формування економічно обґрунтованого рівня доходності.

Закревський звернув увагу, що тарифи на зберігання газу в українських ПСГ не переглядалися з липня 2022 року і наразі не покривають витрати на їхнє утримання та відновлення, тим більше враховуючи велику кількість атак РФ на сховища, ліквідація наслідків яких потребує значних коштів.

При цьому, за оцінкою Закревського, зміна тарифної моделі не матиме впливу на кінцевих споживачів: "Для населення діє фіксований тариф, тоді як для бізнесу вплив буде мінімальним".

Він також наголосив, що запропонований рівень норми дохідності приблизно в 3% суттєво нижчий, ніж у інших сегментах енергетики, зокрема у сфері розподілу електроенергії, де дохідність доходить до 18%.

"Це насправді важливе й правильне рішення НКРЕКП. Воно як посилить нас перед наступною зимою, так і в довгостроковій перспективі зміцнить наш стратегічний актив – найбільші в Європі газові сховища", – резюмував заступник директора Асоціації.

Теги: #нкрекп #укртрансгаз #тарифи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:16 01.05.2026
Суд зобов'язав енергопостачальника на Херсонщині повернути кошти, отримані внаслідок незаконного підвищення тарифу для військових

Суд зобов'язав енергопостачальника на Херсонщині повернути кошти, отримані внаслідок незаконного підвищення тарифу для військових

14:55 29.04.2026
"Укренерго" ініціюватиме збільшення тарифу на передачу е/е у разі вичерпання коштів на оплату ВДЕ-генерації – CEO

"Укренерго" ініціюватиме збільшення тарифу на передачу е/е у разі вичерпання коштів на оплату ВДЕ-генерації – CEO

14:31 24.04.2026
У Києві зростають тарифи на паркування та впроваджуються пільгові місячні абонементи зі знижками

У Києві зростають тарифи на паркування та впроваджуються пільгові місячні абонементи зі знижками

15:19 23.04.2026
НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для регіональних обленерго з 1 травня на 1,1-10,1%

НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для регіональних обленерго з 1 травня на 1,1-10,1%

11:09 23.04.2026
НКРЕКП встановила прайс-кепи на РДН та ВДР у 15 тис. грн/МВт*год та на БР – у 17 тис. грн/МВт*год

НКРЕКП встановила прайс-кепи на РДН та ВДР у 15 тис. грн/МВт*год та на БР – у 17 тис. грн/МВт*год

17:17 21.04.2026
НКРЕКП розпочала імплементацію закону щодо інтеграції енергетичних ринків з ЄС

НКРЕКП розпочала імплементацію закону щодо інтеграції енергетичних ринків з ЄС

18:52 17.04.2026
НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

12:02 09.04.2026
Рада викликала голову НКРЕКП на засідання 28 квітня

Рада викликала голову НКРЕКП на засідання 28 квітня

09:47 09.04.2026
Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

21:47 03.04.2026
НКРЕКП розпочинає процедуру перегляду прайс-кепів на ринку е/е

НКРЕКП розпочинає процедуру перегляду прайс-кепів на ринку е/е

ВАЖЛИВЕ

Кім за строкову модель надання житла фахівцям, які отримували б його у власність після 5-10-річного контракту

Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

Миколаївська область диверсифікувала всі системи опалення та генерує 4ГВт енергії при споживанні 300 МВт – Кім

Суднобудування в Миколаєві варто відновлювати поступово, починати не з авіаносців, а з катерів та яхт – Кім

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

ОСТАННЄ

Скорочення поголів'я корів у населення стимулює ринок промислових молокопродуктів – аналітики

Експорт української сої у квітні 2026р скоротився на 18% – аналітики

НБУ призначив нового начальника управління захисту прав споживачів фінпослуг

Бізнес-асоціації закликають Раду скасувати пільговий поріг у EUR150 на імпортні посилки

Споживання металоконструкцій в Україні у 2025р зросло на 19%- УЦСБ

Понад 2600 одиниць енергообладнання надійшло до України з початку 2026р, очікується ще стільки ж – Міненерго

ВАР попросила уряд компенсувати прифронтовим аграріям вартість вживаної сільгосптехніки

ДП "Ліси України" увійшло до трійки найбільших донорів держбюджету-2025 із 5,9 млрд грн дивідендів

Нафта перейшла до сильного зростання, Brent торгується близько $112,1 за барель

Уряд скерував на виплату дивідендів у бюджет 50% прибутку "Енергоатома" за 2025р на суму 18,688 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА