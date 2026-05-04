Бізнес-асоціації закликають Раду скасувати пільговий поріг у EUR150 на імпортні посилки

Бізнес-об’єднання України закликають народних депутатів невідкладно прийняти законопроєкт №15112-1 щодо скасування пільги з податку на додану вартість (ПДВ) на міжнародні посилки вартістю до EUR150.

"Скасування пільги - це вимога євроінтеграції. ЄС відмовився від аналогічних норм ще у 2021 році, визнавши їх джерелом фіскальних втрат і ринкових викривлень. Україна не може зберігати норми, що прямо суперечать європейській моделі", - йдеться у заяві асоціацій, опублікований в понеділок.

Бізнес наголошує, що чинна пільга стимулює "сірі схеми", за яких великі партії товарів дробляться на дрібні відправлення для уникнення оподаткування. Це створює нерівні умови для легального українського бізнесу та офіційних імпортерів.

За даними асоціацій, обсяги безподаткових відправлень зростають на 50% щороку і за 2025 рік сягнули 93 млрд грн. У минулому році понад 56% міжнародних посилок не оподатковувалися, що призвело до втрати щонайменше 18,6 млрд грн бюджетних надходжень.

Сукупні втрати бюджету з початку повномасштабної війни оцінюються у понад 43 млрд грн, а у 2026 році недоотримання коштів може скласти 27 млрд грн.

Законопроєкт №15112-1 пропонує нараховувати ПДВ на імпортні посилки з EUR0, при цьому податок автоматично включатиметься у ціну товару на етапі покупки на іноземних онлайн-платформах (AliExpress, Temu тощо). Водночас некомерційні подарунки між приватними особами вартістю до EUR45 залишаться звільненими від оподаткування. Також документ передбачає збереження пільг для ввезення БПЛА та їх компонентів.

Спільну заяву підписали Американська торговельна палата в Україні (AmCham), Українська Рада Бізнесу (УРБ), Федерація роботодавців України (ФРУ), Торгово-промислова палата, Асоціація ритейлерів України, Німецько-Українська промислово-торговельна палата (AHK Ukraine), Асоціація підприємств інформаційних технологій України, Українська асоціація підприємств легкої промисловості "Укрлегпром", Українська асоціація індустрії іграшок.

Як повідомлялося раніше, прийняття цього законопроєкту є одним із структурних маяків програми співпраці з МВФ, термін виконання якого вже сплив - кінець березня 2026 року. За оцінками Міністерства фінансів, скасування ліміту в EUR150 дозволить додатково залучати до бюджету близько 10 млрд грн щороку.

Раніше Європейська бізнес асоціація (ЄБА) звернулася до нардепів із закликом ухвалити законопроєкт щодо скасування пільги з ПДВ на міжнародні поштові та експрес-відправлення вартістю до EUR150.

Водночас, за інформацією ЗМІ, наразі у Верховній Раді триває робота над збором необхідної кількості голосів для підтримки цієї ініціативи.