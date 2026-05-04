Інтерфакс-Україна
Економіка
17:06 04.05.2026

Бізнес-асоціації закликають Раду скасувати пільговий поріг у EUR150 на імпортні посилки

2 хв читати
Бізнес-асоціації закликають Раду скасувати пільговий поріг у EUR150 на імпортні посилки

Бізнес-об’єднання України закликають народних депутатів невідкладно прийняти законопроєкт №15112-1 щодо скасування пільги з податку на додану вартість (ПДВ) на міжнародні посилки вартістю до EUR150.

"Скасування пільги - це вимога євроінтеграції. ЄС відмовився від аналогічних норм ще у 2021 році, визнавши їх джерелом фіскальних втрат і ринкових викривлень. Україна не може зберігати норми, що прямо суперечать європейській моделі", - йдеться у заяві асоціацій, опублікований в понеділок.

Бізнес наголошує, що чинна пільга стимулює "сірі схеми", за яких великі партії товарів дробляться на дрібні відправлення для уникнення оподаткування. Це створює нерівні умови для легального українського бізнесу та офіційних імпортерів.

За даними асоціацій, обсяги безподаткових відправлень зростають на 50% щороку і за 2025 рік сягнули 93 млрд грн. У минулому році понад 56% міжнародних посилок не оподатковувалися, що призвело до втрати щонайменше 18,6 млрд грн бюджетних надходжень.

Сукупні втрати бюджету з початку повномасштабної війни оцінюються у понад 43 млрд грн, а у 2026 році недоотримання коштів може скласти 27 млрд грн.

Законопроєкт №15112-1 пропонує нараховувати ПДВ на імпортні посилки з EUR0, при цьому податок автоматично включатиметься у ціну товару на етапі покупки на іноземних онлайн-платформах (AliExpress, Temu тощо). Водночас некомерційні подарунки між приватними особами вартістю до EUR45 залишаться звільненими від оподаткування. Також документ передбачає збереження пільг для ввезення БПЛА та їх компонентів.

Спільну заяву підписали Американська торговельна палата в Україні (AmCham), Українська Рада Бізнесу (УРБ), Федерація роботодавців України (ФРУ), Торгово-промислова палата, Асоціація ритейлерів України, Німецько-Українська промислово-торговельна палата (AHK Ukraine), Асоціація підприємств інформаційних технологій України, Українська асоціація підприємств легкої промисловості "Укрлегпром", Українська асоціація індустрії іграшок.

Як повідомлялося раніше, прийняття цього законопроєкту є одним із структурних маяків програми співпраці з МВФ, термін виконання якого вже сплив - кінець березня 2026 року. За оцінками Міністерства фінансів, скасування ліміту в EUR150 дозволить додатково залучати до бюджету близько 10 млрд грн щороку.

Раніше Європейська бізнес асоціація (ЄБА) звернулася до нардепів із закликом ухвалити законопроєкт щодо скасування пільги з ПДВ на міжнародні поштові та експрес-відправлення вартістю до EUR150.

Водночас, за інформацією ЗМІ, наразі у Верховній Раді триває робота над збором необхідної кількості голосів для підтримки цієї ініціативи.

Теги: #посилки #пдв #фру #amcham #бізнес #єба #урб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:32 01.05.2026
Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

17:47 30.04.2026
ЄБА закликає Раду скасувати пільгове оподаткування посилок вартістю до EUR150

ЄБА закликає Раду скасувати пільгове оподаткування посилок вартістю до EUR150

11:46 30.04.2026
Великий та середній бізнес може отримати кредити під 10% на розподілену генерацію – Свириденко

Великий та середній бізнес може отримати кредити під 10% на розподілену генерацію – Свириденко

15:42 28.04.2026
Обговорення запровадження ПДВ для ФОП уряд та МВФ планують перести на рік – ЗМІ

Обговорення запровадження ПДВ для ФОП уряд та МВФ планують перести на рік – ЗМІ

17:49 24.04.2026
ЄБА закликає до зваженого підходу до ситуації навколо двох найбільших фармдистриб’юторів

ЄБА закликає до зваженого підходу до ситуації навколо двох найбільших фармдистриб’юторів

12:08 23.04.2026
Офіс генпрокурора повідомив про викриття схеми ухилення від податків на 386 млн грн через дроблення бізнесу

Офіс генпрокурора повідомив про викриття схеми ухилення від податків на 386 млн грн через дроблення бізнесу

13:17 22.04.2026
Бізнес закликає уряд знайти альтернативи ПДВ для ФОП, зосередитися на боротьбі з дробленням великих компаній — ЄБА

Бізнес закликає уряд знайти альтернативи ПДВ для ФОП, зосередитися на боротьбі з дробленням великих компаній — ЄБА

16:55 21.04.2026
Доступно.UA та BAT Україна представили посібник з інклюзивних практик для бізнесу

Доступно.UA та BAT Україна представили посібник з інклюзивних практик для бізнесу

11:07 21.04.2026
Відтепер бізнесу доступні всі акти коригування у системі е-ТТН – Мінрозвитку

Відтепер бізнесу доступні всі акти коригування у системі е-ТТН – Мінрозвитку

18:01 20.04.2026
Асоціація міст України закликає уряд виключити норму про обов’язковий ПДВ для ФОП з Нацстратегії доходів

Асоціація міст України закликає уряд виключити норму про обов’язковий ПДВ для ФОП з Нацстратегії доходів

ВАЖЛИВЕ

Кім за строкову модель надання житла фахівцям, які отримували б його у власність після 5-10-річного контракту

Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

Миколаївська область диверсифікувала всі системи опалення та генерує 4ГВт енергії при споживанні 300 МВт – Кім

Суднобудування в Миколаєві варто відновлювати поступово, починати не з авіаносців, а з катерів та яхт – Кім

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

ОСТАННЄ

Споживання металоконструкцій в Україні у 2025р зросло на 19%- УЦСБ

Понад 2600 одиниць енергообладнання надійшло до України з початку 2026р, очікується ще стільки ж – Міненерго

ВАР попросила уряд компенсувати прифронтовим аграріям вартість вживаної сільгосптехніки

ДП "Ліси України" увійшло до трійки найбільших донорів держбюджету-2025 із 5,9 млрд грн дивідендів

Нафта перейшла до сильного зростання, Brent торгується близько $112,1 за барель

Уряд скерував на виплату дивідендів у бюджет 50% прибутку "Енергоатома" за 2025р на суму 18,688 млрд грн

"Метінвест" у I кв майже зберіг сплату податків на рівні попереднього року, наростив екозбори на 15% – СЕО

Харківська міськрада ухвалила залучення кредиту до EUR15 млн від ЄБРР

Кабмін скерував 30% прибутку "Укргідроенерго" за 2025р у розмірі 6,284 млрд грн на виплату дивідендів у держбюджет

Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ у квітні становила 16,2% – УРТЦ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА