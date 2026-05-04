Споживання металоконструкцій в Україні у 2025р зросло на 19%- УЦСБ

Ринок будівельних металоконструкцій у 2025 році виріс на 19% - до 108 тис. тонн, повідомили в пресслужбі Українського Центру Сталевого Будівництва (УЦСБ).

"Після різкого падіння попиту на металоконструкції у 2022 році ми спостерігаємо стабільне зростання споживання на 15-20% щорічно. Проте ще далеко до показників 2021 року, коли ринок сталевих конструкцій сягнув 154 тис. тонн", – охарактеризував стан галузі директор будівельної компанії Rauta, голова ради директорів УЦСБ Андрій Озейчук.

За оцінками експертів УЦСБ, обсяг імпорту металевих конструкцій збільшився у 2,4 рази, тоді як внутрішній ринок продемонстрував зростання на 3%. Металоконструкції активно застосовувалися в проєктах відновлення та захисту об’єктів критичної інфраструктури, зведення промислових і логістичних будівель.

За прогнозами фахівців галузі, у 2026 році ринок металоконструкцій може зрости приблизно 9% та за підсумками року скласти близько 117 тис. тонн.

УЦСБ об’єднує найбільших учасників національного ринку сталевого будівництва. На цей час до нього входить понад 60 профільних компаній.