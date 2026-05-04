Інтерфакс-Україна
Економіка
16:36 04.05.2026

Споживання металоконструкцій в Україні у 2025р зросло на 19%- УЦСБ

1 хв читати
Споживання металоконструкцій в Україні у 2025р зросло на 19%- УЦСБ

Ринок будівельних металоконструкцій у 2025 році виріс на 19% - до 108 тис. тонн, повідомили в пресслужбі Українського Центру Сталевого Будівництва (УЦСБ).

"Після різкого падіння попиту на металоконструкції у 2022 році ми спостерігаємо стабільне зростання споживання на 15-20% щорічно. Проте ще далеко до показників 2021 року, коли ринок сталевих конструкцій сягнув 154 тис. тонн", – охарактеризував стан галузі директор будівельної компанії Rauta, голова ради директорів УЦСБ Андрій Озейчук.

За оцінками експертів УЦСБ, обсяг імпорту металевих конструкцій збільшився у 2,4 рази, тоді як внутрішній ринок продемонстрував зростання на 3%. Металоконструкції активно застосовувалися в проєктах відновлення та захисту об’єктів критичної інфраструктури, зведення промислових і логістичних будівель.

За прогнозами фахівців галузі, у 2026 році ринок металоконструкцій може зрости приблизно 9% та за підсумками року скласти близько 117 тис. тонн.

УЦСБ об’єднує найбільших учасників національного ринку сталевого будівництва. На цей час до нього входить понад 60 профільних компаній.

Теги: #уцсб #металоконструкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:03 23.01.2023
Ціни на металопрокат у 2022 р. зросли на чверть - УЦСБ

Ціни на металопрокат у 2022 р. зросли на чверть - УЦСБ

ВАЖЛИВЕ

Кім за строкову модель надання житла фахівцям, які отримували б його у власність після 5-10-річного контракту

Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

Миколаївська область диверсифікувала всі системи опалення та генерує 4ГВт енергії при споживанні 300 МВт – Кім

Суднобудування в Миколаєві варто відновлювати поступово, починати не з авіаносців, а з катерів та яхт – Кім

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

ОСТАННЄ

Бізнес-асоціації закликають Раду скасувати пільговий поріг у EUR150 на імпортні посилки

Понад 2600 одиниць енергообладнання надійшло до України з початку 2026р, очікується ще стільки ж – Міненерго

ВАР попросила уряд компенсувати прифронтовим аграріям вартість вживаної сільгосптехніки

ДП "Ліси України" увійшло до трійки найбільших донорів держбюджету-2025 із 5,9 млрд грн дивідендів

Нафта перейшла до сильного зростання, Brent торгується близько $112,1 за барель

Уряд скерував на виплату дивідендів у бюджет 50% прибутку "Енергоатома" за 2025р на суму 18,688 млрд грн

"Метінвест" у I кв майже зберіг сплату податків на рівні попереднього року, наростив екозбори на 15% – СЕО

Харківська міськрада ухвалила залучення кредиту до EUR15 млн від ЄБРР

Кабмін скерував 30% прибутку "Укргідроенерго" за 2025р у розмірі 6,284 млрд грн на виплату дивідендів у держбюджет

Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ у квітні становила 16,2% – УРТЦ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА