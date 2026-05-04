Інтерфакс-Україна
Економіка
16:29 04.05.2026

Понад 2600 одиниць енергообладнання надійшло до України з початку 2026р, очікується ще стільки ж – Міненерго

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Протягом січня-квітня 2026 року до України надійшло 2628 одиниць енергетичного обладнання, повідомило Міністерство енергетики України у понеділок.

"Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні (БМК), когенераційні установки (КГУ), котли тощо", – зазначили у відомстві.

Допомогу надали партнери з ЄС, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Словаччини, США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Швеції, Японії, Чехії, Польщі, Кіпру, UNICEF/WASH, PFRU, VOLVO.

"Очікуємо на надходження ще понад 1974 генераторів, 457 трансформаторів та 191 одиниці іншого обладнання, зокрема – котлів, БМК і КГУ", – проінформували у міністерстві.

З початку року в регіони відправили 320 вантажів гуманітарної допомоги, зокрема, 1914 генераторів та 129 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.

Енергетичну гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення надали 38 країн: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, ПівнічнаМакедонія, Польща, Республіка Корея, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція, Японія, Об’єднані Арабські Емірати, Республіка Болгарія, Туреччина.

Теги: #обладнання #когенерація #міненерго

13:47 01.05.2026
З початку 2026р введені СЕС потужністю 590 кВт в семи лікарнях в рамках проєкту "Промінь надії"

18:29 27.04.2026
Німеччина передала три когенераційні установки для Чернігівської області

11:02 24.04.2026
Уряд планує черговий конкурс на 1322 МВт нової генеруючої потужності – глава Міненерго

14:24 22.04.2026
"Укрнафта" оголосила тендер на встановлення когенераційної установки через платформу ЄБРР

19:16 16.04.2026
Машинобудівники ДТЕК за 3 міс. виготовили 3 комбайни і 483 тис. запчастин для шахт

10:33 14.04.2026
ЗАЕС вчергове залишилася відрізаною від ОЕС України та перейшла на дизель-генератори – Міненерго

16:47 08.04.2026
Україна в 2026р планує залучити EUR5,4 млрд на підтримку енергосектору – Міненерго

12:39 07.04.2026
"Укрнафта" розвиває дослідницьку базу для ефективнішого вивчення родовищ

11:04 07.04.2026
Через обстріли є відключення у 8 областях, ще понад 170 н. п. у 9 регіонах знеструмила негода – Міненерго

12:46 06.04.2026
Після скасування пільг на газ для виробників для розвитку когенерації ТКЕ є кілька варіантів рішень – директор "Черкаситеплокомуненерго"

