Понад 2600 одиниць енергообладнання надійшло до України з початку 2026р, очікується ще стільки ж – Міненерго

Протягом січня-квітня 2026 року до України надійшло 2628 одиниць енергетичного обладнання, повідомило Міністерство енергетики України у понеділок.

"Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні (БМК), когенераційні установки (КГУ), котли тощо", – зазначили у відомстві.

Допомогу надали партнери з ЄС, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Словаччини, США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Швеції, Японії, Чехії, Польщі, Кіпру, UNICEF/WASH, PFRU, VOLVO.

"Очікуємо на надходження ще понад 1974 генераторів, 457 трансформаторів та 191 одиниці іншого обладнання, зокрема – котлів, БМК і КГУ", – проінформували у міністерстві.

З початку року в регіони відправили 320 вантажів гуманітарної допомоги, зокрема, 1914 генераторів та 129 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.

Енергетичну гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення надали 38 країн: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, ПівнічнаМакедонія, Польща, Республіка Корея, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція, Японія, Об’єднані Арабські Емірати, Республіка Болгарія, Туреччина.