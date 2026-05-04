ВАР попросила уряд компенсувати прифронтовим аграріям вартість вживаної сільгосптехніки

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) закликала міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева запровадити державну компенсацію вартості вживаної сільгосптехніки для господарств у прифронтових регіонах, повідомила пресслужба ВАР у понеділок.

Згідно зі зверненням, чинна модель підтримки з відшкодуванням витрат лише на нову техніку вітчизняного виробництва не відповідає реаліям роботи поблизу лінії фронту. Аграрії підкреслюють, що постійні обстріли та загроза знищення майна роблять інвестиції у нові дорогі машини економічно недоцільними.

У ВАР зауважили, що виробники на прифронтових територіях обирають дешевшу вживану техніку, оскільки її втрата менш критична для бізнесу. Часто аграріям вигідніше закупити кілька одиниць такої техніки замість однієї нової, що співзвучно з підходом Збройних сил України до забезпечення транспортом у зонах зіткнення.

"Для обробки сільськогосподарських угідь вони змушені працювати в умовах повсякденного ризику втрати чи пошкодження техніки внаслідок ворожих обстрілів. Це робить придбання та використання нової техніки безглуздим та марною тратою коштів", – йдеться у документі.

Аграрна спільнота запропонувала Кабінету міністрів ініціювати програму часткової компенсації вартості вживаної техніки як українського, так і іноземного виробництва спеціально для підприємств у зонах підвищеного ризику.

"Просимо Вас ініціювати запровадження державної програми підтримки сільськогосподарських товаровиробників, які діють на прифронтових територіях, у вигляді часткової компенсації вартості придбання вживаної сільськогосподарської техніки, в тому числі й іноземного виробництва", – наголошується у зверненні ВАР.