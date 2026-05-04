ДП "Ліси України" увійшло до трійки найбільших донорів держбюджету-2025 із 5,9 млрд грн дивідендів

ДП "Ліси України" за підсумками 2025 року увійшло до трійки найбільших донорів державного бюджету з показником 5,9 млрд грн нарахованих дивідендів, що у понад чотири рази перевищує рівень 2024 року (1,3 млрд грн), повідомила пресслужба держпідприємства у Facebook.

Згідно із повідомленням, лідерами за обсягами нарахованих дивідендів також стали АТ "НАЕК "Енергоатом" (9,3 млрд грн) та ПрАТ "Укргідроенерго" (6,3 млрд грн).

Як зазначається з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, зростання показників забезпечили системні зміни: відкритий продаж лісопродукції, перехід до закупівель через Prozorro, відмова від непрофільних напрямів та оптимізація витрат.

За даними підприємства, у січні-березні 2026 року обсяг заготівлі деревини збільшився майже до 3 млн куб. м, що на 50% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Чистий дохід за звітний період зріс на 87% – до 8,6 млрд грн, а прибуток до оподаткування збільшився на 273% і становив 3 млрд грн. Рентабельність діяльності за підсумками кварталу сягнула 34,9%.

Податкові відрахування ДП "Ліси України" у першому кварталі 2026 року зросли на 166% порівняно з першим кварталом 2023 року – до 4 млрд грн.

Підприємство станом на початок травня 2026 року збільшило заготівлю деревини на 560 тис. куб. м відносно показників минулого року. Частка держпідприємства у загальному обсязі заготівлі в країні зросла з 83% до 88%.

ДП "Ліси України" наразі розпочало програму модернізації для переходу на механізовану заготівлю деревини. Минулого тижня вже було підписано перший контракт на постачання харвестерів зі Швеції. Програма також передбачає оновлення парку пожежної техніки та роботу сучасного насіннєвого центру.