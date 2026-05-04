Нафта перейшла до сильного зростання, Brent торгується близько $112,1 за барель

Ціни на нафту перейшли до впевненого підйому вдень у понеділок, повністю відігравши втрати, яких зазнали за підсумками торгів у п’ятницю.

Липневі ф’ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:04 кч торгуються по $112,08 за барель, на $3,91 (3,61%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Контракти на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $3,46 (3,35%), до $105,35 за барель.

За підсумками попередньої сесії Brent подешевшала на 2,02%, WTI – на 2,98%.

Під час торгів понеділка ціна на Brent опускалася до $105,55 за барель, на WTI – до $99,11 за барель, чому сприяла заява президента США Дональда Трампа про те, що Штати почнуть надавати допомогу судам, заблокованим в Ормузькій протоці, які прагнуть її залишити. Глава Білого дому також позитивно охарактеризував американо-іранські переговори щодо врегулювання конфлікту.

Водночас повідомлення про інцидент з американським військовим судном, що стався поблизу Ормузької протоки, відродили побоювання щодо ескалації на Близькому Сході.

Іранські військові запустили дві ракети по патрульному кораблю США, який проігнорував попередження з боку Ірану, повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на джерела. За їхніми даними, інцидент стався поблизу іранського узбережжя в Оманській затоці. Ракети влучили по кораблю, після чого він припинив рух у бік Ормузької протоки й пішов в іншому напрямку.

Раніше в телеграм-каналі Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) з’явилося повідомлення про те, що іранські ВМС не дали американським есмінцям увійти в протоку.

Динаміка близькосхідного конфлікту залишається ключовим фактором, що впливає на рух нафтових цін.

"Ціни на нафту дотримуватимуться підвищувальної траєкторії доти, доки поставки Ормузькою протокою залишатимуться обмеженими", – написав аналітик UBS Джованні Стауново.

Водночас сім країн ОПЕК+ ухвалили рішення збільшити квоти з видобутку нафти в червні на 188 тис. барелів на добу. Отже, загальна квота ОПЕК+ на червень становитиме 34,744 млн б/д. Це на 185 тис. б/д більше, ніж дозволений рівень видобутку всього альянсу у квітні.

Попри таке рішення, фактичного нарощування видобутку навряд чи можна очікувати раніше за відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, зазначає Reuters.

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), які видобувають близько 3-3,5 млн барелів нафти на добу, оголосили про вихід з 1 травня з організації ОПЕК й угоди ОПЕК+. Рішення поки що не формалізовано за процедурами, встановленими ОПЕК.