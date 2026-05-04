Уряд скерував на виплату дивідендів у бюджет 50% прибутку "Енергоатома" за 2025р на суму 18,688 млрд грн

Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів України розпорядженням від 29 квітня 2026 року №399-р "Питання річних загальних зборів АТ "НАЕК "Енергоатом" затвердив чистий прибуток у сумі 18 688 306 075 грн згідно з консолідованою фінансовою звітністю товариства за 2025 рік.

"50% суми прибутку в розмірі 9 344 153 037,5 грн – на виплату дивідендів до державного бюджету", – зазначено у документі.

Відповідно, інші 50% прибутку будуть направлені на фінансування діяльності товариства відповідно до його статутних цілей, зокрема, на здійснення заходів із забезпечення фізичного захисту та укріплення оборонних споруд на об’єктах атомної енергетики, а також на закупівлю ядерного палива.

Документом також затверджені результати фінансово-господарської діяльності товариства за минулий рік, звіт про винагороду членів наглядової ради та правління, а також взято до відома звіт незалежного аудитора – ТОВ "КРОУ Ерфольг Україна".

Як повідомлялося, всі три атомні електростанції НАЕК "Енергоатом", що знаходяться на контрольованій Україною території, за результатами 2025 року виконали планові показники і виробили 54,1 млрд кВт*год електроенергії, що становить 100,8% плану.

"Енергоатом" також у минулому році також оплатив спеціальні обов’язки із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів (ПСО) на 168,5 млрд грн, і перерахував до державного бюджету понад 44,5 млрд грн.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев’ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.