"Метінвест" у I кв майже зберіг сплату податків на рівні попереднього року, наростив екозбори на 15% – СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у січні-березні поточного року з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 4,3 млрд грн у порівнянні з 4,4 млрд грн за аналогічний період 2025 року.

Згідно із пресрелізом компанії у понеділок, у трійці найбільших за обсягом відрахувань – плата за користування надрами, що становить 1,2 млрд грн, єдиний соціальний внесок у розмірі 823 млн грн і 727 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, українські підприємства "Метінвесту" в січні-березні 2026 року перерахували 351 млн грн податку на прибуток, 328 млн грн плати за землю, 331 млн грн податку на додану вартість і 207 млн грн військового збору. Водночас екологічний податок зріс на 15% проти показників I кварталу 2025 року – до 190 млн грн.

Як повідомлялось, у 2025 році "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 18,7 млрд грн податків і зборів. Загалом за понад чотири роки повномасштабного вторгнення, з урахуванням І кварталу 2026 року, група спрямувала на підтримку економіки країни близько 78 млрд грн.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".