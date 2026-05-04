Інтерфакс-Україна
Економіка
14:10 04.05.2026

"Метінвест" у I кв майже зберіг сплату податків на рівні попереднього року, наростив екозбори на 15% – СЕО

2 хв читати
"Метінвест" у I кв майже зберіг сплату податків на рівні попереднього року, наростив екозбори на 15% – СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у січні-березні поточного року з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 4,3 млрд грн у порівнянні з 4,4 млрд грн за аналогічний період 2025 року.

Згідно із пресрелізом компанії у понеділок, у трійці найбільших за обсягом відрахувань – плата за користування надрами, що становить 1,2 млрд грн, єдиний соціальний внесок у розмірі 823 млн грн і 727 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, українські підприємства "Метінвесту" в січні-березні 2026 року перерахували 351 млн грн податку на прибуток, 328 млн грн плати за землю, 331 млн грн податку на додану вартість і 207 млн грн військового збору. Водночас екологічний податок зріс на 15% проти показників I кварталу 2025 року – до 190 млн грн.

Як повідомлялось, у 2025 році "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 18,7 млрд грн податків і зборів. Загалом за понад чотири роки повномасштабного вторгнення, з урахуванням І кварталу 2026 року, група спрямувала на підтримку економіки країни близько 78 млрд грн.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #звіт #метінвест #податки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 01.05.2026
«Укрнафта» сплатила майже 9 млрд грн податків у I кварталі 2026

«Укрнафта» сплатила майже 9 млрд грн податків у I кварталі 2026

13:13 01.05.2026
"Укрнафта" у I кв. сплатила майже 9 млрд грн податків

"Укрнафта" у I кв. сплатила майже 9 млрд грн податків

10:02 30.04.2026
"Укрпошта" у І кв.-2026р збільшила чистий збиток на 0,5%, прийняла на 11,7% менше посилок та на 24,4% листів

"Укрпошта" у І кв.-2026р збільшила чистий збиток на 0,5%, прийняла на 11,7% менше посилок та на 24,4% листів

18:29 29.04.2026
ДП "Ліси України" у І кв.-2026р збільшило прибуток у 3,7 раза

ДП "Ліси України" у І кв.-2026р збільшило прибуток у 3,7 раза

14:45 29.04.2026
ЄС розглядає можливість посилення умов кредиту на EUR90 млрд через питання ПДВ для ФОП - ЗМІ

ЄС розглядає можливість посилення умов кредиту на EUR90 млрд через питання ПДВ для ФОП - ЗМІ

18:12 27.04.2026
"Нова пошта" на початку 2026р. внесла 136,3 млн грн до капіталу 7 дочірніх компаній

"Нова пошта" на початку 2026р. внесла 136,3 млн грн до капіталу 7 дочірніх компаній

12:54 24.04.2026
ЄС у 2022р. скасував обмеження по сталі і Україна фактично стала частиною ринку, але СВАМ створює серйозні виклики – СЕО "Метінвесту"

ЄС у 2022р. скасував обмеження по сталі і Україна фактично стала частиною ринку, але СВАМ створює серйозні виклики – СЕО "Метінвесту"

12:27 24.04.2026
Міністр Федоров про 3 місяці на посаді: діагностували більшість хвороб системи; березень став рекордним за втратами російських сил

Міністр Федоров про 3 місяці на посаді: діагностували більшість хвороб системи; березень став рекордним за втратами російських сил

12:35 23.04.2026
"Метінвест" вчасно та в повному обсязі погасив єврооблігації-2026 на $428 млн

"Метінвест" вчасно та в повному обсязі погасив єврооблігації-2026 на $428 млн

17:07 22.04.2026
Обсяг сплачених "Філіп Морріс" податків в Україні у І кв. зріс на 18%

Обсяг сплачених "Філіп Морріс" податків в Україні у І кв. зріс на 18%

ВАЖЛИВЕ

Кім за строкову модель надання житла фахівцям, які отримували б його у власність після 5-10-річного контракту

Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

Миколаївська область диверсифікувала всі системи опалення та генерує 4ГВт енергії при споживанні 300 МВт – Кім

Суднобудування в Миколаєві варто відновлювати поступово, починати не з авіаносців, а з катерів та яхт – Кім

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

ОСТАННЄ

Харківська міськрада ухвалила залучення кредиту до EUR15 млн від ЄБРР

Кабмін скерував 30% прибутку "Укргідроенерго" за 2025р у розмірі 6,284 млрд грн на виплату дивідендів у держбюджет

Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ у квітні становила 16,2% – УРТЦ

Валютні інтервенції НБУ в квітні зменшилися на 24,8%, гривня подешевшала до долара на 0,4%

Група "Нафтогаз" зменшила чистий прибуток у 2025р. вшестеро

Кабмін уточнив механізм співфінансування захисту критичної інфраструктури під час виконання Планів стійкості – Свириденко

Уряд до 12 травня може внести в Раду зміни до держбюджету-2026 – Железняк

Група PZU SA уклала умовну угоду про придбання 100% акцій в "MetLife Україна"

Гендиректор Philip Morris Україна Барабаш став віцепрезидентом PMI в Європейському регіоні, його замінить Конік

Свириденко: вже 25 підприємств долучились проєкту створення в Україні приватного ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА