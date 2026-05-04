Інтерфакс-Україна
Економіка
13:46 04.05.2026

Харківська міськрада ухвалила залучення кредиту до EUR15 млн від ЄБРР

Депутати Харківської міськради на позачерговій сесії в понеділок ухвалили рішення про запозичення до бюджету міської територіальної громади.

"Йдеться про залучення кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Обсяг кредиту становитиме до EUR15 млн. Термін кредитування – до п’яти років з дворічним пільговим періодом. Кошти планується спрямувати на фінансування поточних видатків бюджету громади, зокрема на підтримку комунальних підприємств", – повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Планується, що фінансування отримають КП "Харківський метрополітен", "Тролейбусне депо №2", "Салтівське трамвайне депо" та КП "Харківські теплові мережі".

"Це дасть можливість забезпечити їхню стабільну роботу, підтримати ліквідність у період воєнного стану та гарантувати безперебійне надання транспортних і комунальних послуг жителям Харкова. Залучення кредиту також сприятиме частковій компенсації втрат доходів і покриттю додаткових витрат підприємств, пов’язаних із наслідками збройної агресії РФ", – зазначається у повідомленні пресслужби.

