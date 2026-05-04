Кабмін скерував 30% прибутку "Укргідроенерго" за 2025р у розмірі 6,284 млрд грн на виплату дивідендів у держбюджет

Кабінет міністрів України розпорядженням від 29 квітня 2026 року №404-р "Питання річних загальних зборів ПрАТ "Укргідроенерго" затвердив розподіл чистого прибутку компанії за 2025 рік і розмір річних дивідендів.

Уряд, зокрема, розпорядився направити 30% чистого прибутку в розмірі 6 284 528 200,97 грн на виплату дивідендів до державного бюджету. Відповідно 70% чистого прибутку в розмірі 14 663 899 135,59 грн буде використано на повернення кредитів, здійснення заходів з відновлення зруйнованих об’єктів, захисту споруд та розвиток виробництва.

Крім того, вказаним документом уряд затвердив результати фінансово-господарської діяльності "Укргідроенерго", згідно з річним звітом компанії за 2025 рік, та взяв до відома звіт незалежного аудитора – ТОВ "БДО".

Затверджено також звіти про винагороду членів наглядової ради, виконавчого органу "Укргідроенерго" та про роботу наглядової ради за 2025 рік.