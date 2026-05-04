Інтерфакс-Україна
Економіка
13:06 04.05.2026

Кабмін скерував 30% прибутку "Укргідроенерго" за 2025р у розмірі 6,284 млрд грн на виплату дивідендів у держбюджет

1 хв читати
Кабмін скерував 30% прибутку "Укргідроенерго" за 2025р у розмірі 6,284 млрд грн на виплату дивідендів у держбюджет

Кабінет міністрів України розпорядженням від 29 квітня 2026 року №404-р "Питання річних загальних зборів ПрАТ "Укргідроенерго" затвердив розподіл чистого прибутку компанії за 2025 рік і розмір річних дивідендів.

Уряд, зокрема, розпорядився направити 30% чистого прибутку в розмірі 6 284 528 200,97 грн на виплату дивідендів до державного бюджету. Відповідно 70% чистого прибутку в розмірі 14 663 899 135,59 грн буде використано на повернення кредитів, здійснення заходів з відновлення зруйнованих об’єктів, захисту споруд та розвиток виробництва.

Крім того, вказаним документом уряд затвердив результати фінансово-господарської діяльності "Укргідроенерго", згідно з річним звітом компанії за 2025 рік, та взяв до відома звіт незалежного аудитора – ТОВ "БДО".

Затверджено також звіти про винагороду членів наглядової ради, виконавчого органу "Укргідроенерго" та про роботу наглядової ради за 2025 рік.

Теги: #прибуток #дивіденди #укргідроенерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:55 04.05.2026
Група "Нафтогаз" зменшила чистий прибуток у 2025р. вшестеро

Група "Нафтогаз" зменшила чистий прибуток у 2025р. вшестеро

15:21 01.05.2026
Віталія Петрука та Едуарда Денисова призначено представниками держави у складі НР "Укргідроенерго"

Віталія Петрука та Едуарда Денисова призначено представниками держави у складі НР "Укргідроенерго"

09:49 01.05.2026
Чистий прибуток "Астарти" у 2025р впав у 4,2 рази за скорочення виручки на 23%

Чистий прибуток "Астарти" у 2025р впав у 4,2 рази за скорочення виручки на 23%

18:51 30.04.2026
Уряд очікує від держкомпаній дивідендів за 2025р. обсягом приблизно у 50 млрд грн – Свириденко

Уряд очікує від держкомпаній дивідендів за 2025р. обсягом приблизно у 50 млрд грн – Свириденко

18:29 29.04.2026
ДП "Ліси України" у І кв.-2026р збільшило прибуток у 3,7 раза

ДП "Ліси України" у І кв.-2026р збільшило прибуток у 3,7 раза

19:12 27.04.2026
НБУ перерахує до держбюджету за 2025р на 73,6% більше, ніж роком раніше

НБУ перерахує до держбюджету за 2025р на 73,6% більше, ніж роком раніше

13:24 20.04.2026
"Хмельницькобленерго" у 2025р. збільшило чистий прибуток більш як у 5 разів

"Хмельницькобленерго" у 2025р. збільшило чистий прибуток більш як у 5 разів

14:35 15.04.2026
Прибуток агросектору у 2025р. зріс на 21%, до 223 млрд грн на тлі скорочення реальної доданої вартості – KSE

Прибуток агросектору у 2025р. зріс на 21%, до 223 млрд грн на тлі скорочення реальної доданої вартості – KSE

13:09 10.04.2026
"Укргідроенерго" уклало першу угоду з експорту електроенергії на УЕБ

"Укргідроенерго" уклало першу угоду з експорту електроенергії на УЕБ

02:46 10.04.2026
Російські доходи від податку на видобуток нафти можуть зрости до $9 млрд у квітні – ЗМІ

Російські доходи від податку на видобуток нафти можуть зрости до $9 млрд у квітні – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Кім за строкову модель надання житла фахівцям, які отримували б його у власність після 5-10-річного контракту

Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

Миколаївська область диверсифікувала всі системи опалення та генерує 4ГВт енергії при споживанні 300 МВт – Кім

Суднобудування в Миколаєві варто відновлювати поступово, починати не з авіаносців, а з катерів та яхт – Кім

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

ОСТАННЄ

Харківська міськрада ухвалила залучення кредиту до EUR15 млн від ЄБРР

Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ у квітні становила 16,2% – УРТЦ

Валютні інтервенції НБУ в квітні зменшилися на 24,8%, гривня подешевшала до долара на 0,4%

Кабмін уточнив механізм співфінансування захисту критичної інфраструктури під час виконання Планів стійкості – Свириденко

Уряд до 12 травня може внести в Раду зміни до держбюджету-2026 – Железняк

Група PZU SA уклала умовну угоду про придбання 100% акцій в "MetLife Україна"

Гендиректор Philip Morris Україна Барабаш став віцепрезидентом PMI в Європейському регіоні, його замінить Конік

Свириденко: вже 25 підприємств долучились проєкту створення в Україні приватного ППО

Кім за строкову модель надання житла фахівцям, які отримували б його у власність після 5-10-річного контракту

Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА