Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ у квітні становила 16,2% – УРТЦ

Фото: УРТЦ

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ в квітні 2026 року знизилася порівняно з березнем на 2,4% і становить 16,2%, що є найменшим показником з початку року, у квітні-2025 цей показник був 10,3%, повідомила Українська рада торгових центрів (УРТЦ).

Повідомляється, що у цілому також покращились і всі інші показники (кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, тривалість тривог, тривалість тривог у робочий час ТЦ).

П’ятірка регіонів, в яких найчастіше лунали повітряні тривоги протягом робочого часу ТЦ, у квітні порівнянні з березнем не змінилась: Донецька (77,5%), Сумська (63,3%), Запорізька (45,3%), Харківська (42,8%) та Чернігівська область (26,9%).

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 146,2 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у квітні 2026-го – 3,8 робочих днів.

УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах країни. Мапа оновлюється щомісяця.

Заснований 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об’єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов’язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.