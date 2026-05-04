Валютні інтервенції НБУ в квітні зменшилися на 24,8%, гривня подешевшала до долара на 0,4%

Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) у квітні зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $1,18 млрд, або на 24,8%, – до $3,59 млрд, тоді як офіційний курс гривні знизився до долара на 0,4%, або майже на 17 коп. порівняно із 59 коп. за березень, свідчить статистика на сайті регулятора.

В той же час за останній тиждень Нацбанк зменшив на $33,8 млн продаж доларів на міжбанківському ринку проти попереднього тижня, або на 4,2%, – до $778,6 млн.

Згідно з даними центробанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти юрособами зменшилося до $100,1 млн з $132,9 млн за такий самий період тижнем раніше та сумарно становило $400,3 млн.

Водночас на ринку валютообмінних операцій населення минулого тижня сальдо було додатним лише в понеділок – $6,0 млн, тоді як у вівторок-четвер залишалося від’ємним: відповідно $2,7 млн, $2,6 млн та $5,7 млн.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 44,0039 грн/$1, завершив тиждень укріпленням до 43,9630 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень також майже не змінився: курс купівлі зріс на 1 коп. – до 43,63 грн/$1, продажу – на 3 коп., до 44,00 грн/$1.