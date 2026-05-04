Група "Нафтогаз" зменшила чистий прибуток у 2025р. вшестеро

Група "Нафтогаз" за результатами 2025 року отримала консолідований прибуток у сумі 5,83 млрд грн, що приблизно у шість разів менше показника 2024 року, випливає з розпорядження уряду №400-р від 29 квітня 2026 року, розміщеного на Урядовому порталі.

"Затвердити консолідований прибуток у сумі 5 830 390 868 грн згідно з консолідованою фінансовою звітністю компанії за 2025 рік, з якого прибуток, що належить акціонеру компанії, становить 3 232 964 605 грн", – йдеться у розпорядженні.

Згідно з розпорядженням, 30% прибутку у сумі 969,9 млн грн піде на виплату дивідендів до державного бюджету, 70% прибутку в сумі 2,26 млрд грн грн – на виконання статутних цілей.

Крім того, затверджено чистий прибуток у сумі 1,65 млрд грн згідно з окремою фінансовою звітністю компанії за 2025 рік, з якого 5% у сумі 82,3 млн грн мають бути спрямовані до резервного капіталу.

Зазначається, що уряд взяв до відома звіт незалежного аудитора ПрАТ "КПМГ Аудит".

Як повідомлялося, Група "Нафтогаз" за результатами 2024 року отримала майже 38 млрд грн чистого консолідованого прибутку, що на 15 млрд грн, або на 64% більше, ніж у 2023 році.

За повідомленням компанії, усі ключові бізнес-напрямки продемонстрували зростання: видобуток газу, транспортування і зберігання, продаж і розподіл, реалізація електро- та теплової енергії.

При цьому валовий прибуток групи за 2024 рік зріс до 89,1 млрд грн порівняно із 48,5 млрд грн за 2023 рік. Водночас, операційний прибуток за 2024 рік становить 51,1 млрд грн, що майже на 13,3 млрд грн, або на 32% більше аналогічного показника за попередній період.

Результати діяльності "Нафтогазу" було підтверджено незалежним міжнародним аудитом KPMG.