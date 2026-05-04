Кабмін уточнив механізм співфінансування захисту критичної інфраструктури під час виконання Планів стійкості – Свириденко

Кабінет міністрів України уточнив механізм співфінансування захисту критичної інфраструктури при виконанні Планів стійкості в регіонах і громадах, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"У межах підготовки до зими пришвидшуємо виконання Планів стійкості в регіонах і громадах. Уряд уточнив механізм співфінансування захисту критичної інфраструктури. Для більшості регіонів зберігаємо співфінансування на рівні не менше 20%", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

В той же час для прифронтових і найбільш навантажених областей співфінансування зменшено: до 10% – для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей; до 15% – для Дніпропетровської області.

"Врахували пропозиції ОВА та реальні можливості громад, які спрямовують ресурси на оборону, безпеку і базові потреби людей. Визначили, що співфінансування з місцевих бюджетів застосовується лише до об’єктів комунальної власності. Також уряд надав можливість органам місцевого самоврядування фінансувати місцевий бізнес для виконання Планів стійкості з коштів резервного фонду на безповоротній основі", – додала прем’єр.

На її думку, це дасть громадам можливість швидше переходити від планування до реалізації – фінансувати роботи і запускати проєкти в енергетиці, теплопостачанні та водопостачанні.

Як наголосила Свириденко, уряд очікує від регіонів збереження високого темпу підготовки до наступного опалювального сезону.