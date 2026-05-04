Інтерфакс-Україна
Економіка
11:40 04.05.2026

Кабмін уточнив механізм співфінансування захисту критичної інфраструктури під час виконання Планів стійкості – Свириденко

1 хв читати
Кабмін уточнив механізм співфінансування захисту критичної інфраструктури під час виконання Планів стійкості – Свириденко
Фото: Урядовий портал

Кабінет міністрів України уточнив механізм співфінансування захисту критичної інфраструктури при виконанні Планів стійкості в регіонах і громадах, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. 

"У межах підготовки до зими пришвидшуємо виконання Планів стійкості в регіонах і громадах. Уряд уточнив механізм співфінансування захисту критичної інфраструктури. Для більшості регіонів зберігаємо співфінансування на рівні не менше 20%", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

В той же час для прифронтових і найбільш навантажених областей співфінансування зменшено: до 10% – для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей; до 15% – для Дніпропетровської області.

"Врахували пропозиції ОВА та реальні можливості громад, які спрямовують ресурси на оборону, безпеку і базові потреби людей. Визначили, що співфінансування з місцевих бюджетів застосовується лише до об’єктів комунальної власності. Також уряд надав можливість органам місцевого самоврядування фінансувати місцевий  бізнес для виконання Планів стійкості з коштів резервного фонду на безповоротній основі", – додала прем’єр. 

На її думку, це дасть громадам можливість швидше переходити від планування до реалізації – фінансувати роботи і запускати проєкти в енергетиці, теплопостачанні та водопостачанні.

Як наголосила Свириденко, уряд очікує від регіонів збереження високого темпу підготовки до наступного опалювального сезону. 

Теги: #план_стійкості #критична_інфраструктура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:06 01.05.2026
Бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних в межах Планів стійкості – Мінекономіки

Бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних в межах Планів стійкості – Мінекономіки

11:14 01.05.2026
Мінкультури у квітні надало 8 підприємствам статус критично важливих

Мінкультури у квітні надало 8 підприємствам статус критично важливих

19:02 29.04.2026
Підсумки ІІ Міжнародного форуму згуртованості: 22 млрд грн на захист інфраструктури – Кулеба

Підсумки ІІ Міжнародного форуму згуртованості: 22 млрд грн на захист інфраструктури – Кулеба

16:23 20.04.2026
Зеленський: Не всі регіони працюють як слід з реалізації планів стійкості

Зеленський: Не всі регіони працюють як слід з реалізації планів стійкості

10:29 31.03.2026
Кулеба: План стійкості в бюджеті Києва досі не передбачений, перегляд бюджету не проводився

Кулеба: План стійкості в бюджеті Києва досі не передбачений, перегляд бюджету не проводився

11:55 26.03.2026
Зеленський: Росія продовжує другий етап ударів по критичній інфраструктурі

Зеленський: Росія продовжує другий етап ударів по критичній інфраструктурі

18:11 24.03.2026
Київ вже почав виконувати план стійкості, але за допомоги держави встигне зробити набагато більше - Пантелеєв

Київ вже почав виконувати план стійкості, але за допомоги держави встигне зробити набагато більше - Пантелеєв

18:46 20.03.2026
Уряд виділить майже 960 млн грн трьом південним регіонам на пріоритетні об’єкти для підготовки до зими – Міненерго

Уряд виділить майже 960 млн грн трьом південним регіонам на пріоритетні об’єкти для підготовки до зими – Міненерго

16:09 20.03.2026
Свириденко: Київ представив план стійкості, але він потребує доопрацювання

Свириденко: Київ представив план стійкості, але він потребує доопрацювання

15:01 20.03.2026
Кабмін врегулював особливості реалізації планів стійкості регіонів - Свириденко

Кабмін врегулював особливості реалізації планів стійкості регіонів - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Кім за строкову модель надання житла фахівцям, які отримували б його у власність після 5-10-річного контракту

Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

Миколаївська область диверсифікувала всі системи опалення та генерує 4ГВт енергії при споживанні 300 МВт – Кім

Суднобудування в Миколаєві варто відновлювати поступово, починати не з авіаносців, а з катерів та яхт – Кім

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

ОСТАННЄ

Валютні інтервенції НБУ в квітні зменшилися на 24,8%, гривня подешевшала до долара на 0,4%

Група "Нафтогаз" зменшила чистий прибуток у 2025р. вшестеро

Уряд до 12 травня може внести в Раду зміни до держбюджету-2026 – Железняк

Група PZU SA уклала умовну угоду про придбання 100% акцій в "MetLife Україна"

Гендиректор Philip Morris Україна Барабаш став віцепрезидентом PMI в Європейському регіоні, його замінить Конік

Свириденко: вже 25 підприємств долучились проєкту створення в Україні приватного ППО

Кім за строкову модель надання житла фахівцям, які отримували б його у власність після 5-10-річного контракту

Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

Миколаївська область диверсифікувала всі системи опалення та генерує 4ГВт енергії при споживанні 300 МВт – Кім

Урожай спаржі в Україні у 2026 р. може скоротитися щонайменше на 30% через квітневі заморозки – експерт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА