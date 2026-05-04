Уряд до 12 травня може внести в Раду зміни до держбюджету-2026 – Железняк

Кабінет міністрів готує зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік", їх може бути внесено на розгляд Верховної Ради до 12 травня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") за підсумками зустрічі представників парламентських фракцій та груп з членами уряду.

За словами депутата, ця тема обговорювалася під час зустрічі прем’єрки Юлії Свириденко, віце-прем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, міністра фінансів Сергія Марченко, міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки з представниками фракцій.

Зміни до бюджету передбачатимуть інтеграцію репараційного кредиту від Європейського Союзу обсягом EUR90 млрд. Крім того, планується перерозподілити кошти в межах "плану стійкості" на суму близько 200-270 млрд грн та відкоригувати видатки військового бюджету.

Железняк також додав, що Верховна Рада має ратифікувати угоду з ЄС про надання репараційного кредиту на 2026-2027 рр. При цьому він наголосив, що уряд проситиме парламент оперативно проголосувати за запропоновані оновлення.

Як повідомлялося з посиланням на віцепрем’єра Тараса Качку, репараційний кредит (Ukraine Support Loan) передбачає зобов’язання з його повернення лише у разі виплати репарацій з боку РФ.