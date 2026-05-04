Група PZU SA уклала умовну угоду про придбання 100% акцій в "MetLife Україна" – лідера українського ринку страхування життя, повідомляється в інформації СК "ПЗУ Україна".

Підкреслюється, що угода зміцнює позиції Групи PZU в Центральній та Східній Європі, збільшує масштаб діяльності в сегменті страхування життя та відповідає її стратегії щодо побудови регіонального лідера.

"Придбання "etLife Україна"є важливим кроком у реалізації нашої довгострокової стратегії побудови сильної міжнародної страхової та фінансової групи в Центральній та Східній Європі. Ми інвестуємо в ринкового лідера з досвідченою командою та стійкою бізнес-моделлю, що зміцнює нашу присутність в Україні та суттєво збільшує масштаб операцій у сегменті страхування життя. Це рішення поєднує стратегічні амбіції з надійними бізнес-фундаментами", – зазначив голова правління PZU Богдан Бенчак.

Крім того, це відповідає стратегії групи щодо розширення в Центральній та Східній Європі, особливо на ринках, де вона вже має сформовану присутність. Український ринок страхування життя залишається відносно недостатньо розвиненим порівняно з іншими країнами регіону, що створює значні можливості для подальшого зростання.

З фінансової точки зору для Групи PZU ця угода також є привабливою. MetLife Україна має сильну капітальну позицію, високу прибутковість (приблизно 20% ROE) та ліквідність, що створює потенціал для виплати дивідендів.

"Для "PZU Україна" придбання означає суттєве збільшення масштабу, доступ до мережі продажів, яка є доповнювальною до існуючої мережі PZU Україна, розширені продуктові можливості та досвідчену команду з широкою клієнтською базою", – йдеться в інформації.

Як повідомлялось, ПрАТ "МетЛайф" входить до складу провідної світової корпорації MetLife. Працює в Україні з 2002 року і є лідером українського ринку страхування життя.

Основні напрямки бізнесу – накопичувальне страхування життя, страхування від нещасних випадків та критичних захворювань, корпоративне страхування та банкострахування.

PZU Group є однією з найбільших фінансових установ у Польщі та Центральній та Східній Європі. Групу очолює Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) – компанія, зареєстрована на Варшавській фондовій біржі (GPW). Початком традицій бренду PZU вважається 1803, коли була заснована перша страхова компанія в Польщі.

В Україні група представлена страховими компаніями "ПЗУ Україна" та "ПЗУ Україна страхування життя".