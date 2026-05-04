09:26 04.05.2026

Гендиректор Philip Morris Україна Барабаш став віцепрезидентом PMI в Європейському регіоні, його замінить Конік

Максим Барабаш, який очолював Philip Morris в Україні та Молдові з 2022 року, призначений віцепрезидентом Philip Morris International у Європейському регіоні, генеральним директором компанії в Україні замість нього призначено Артема Коніка, який працює у Philip Morris понад 20 років і має глибокий управлінський досвід у різних бізнес-функціях.

"Конік – сильний лідер із глибоким розумінням бізнесу, ринку та команди. За роки роботи у компанії він зробив вагомий внесок у трансформацію комерційної функції, а також у запуск і розвиток дистрибуції інноваційних продуктів Philip Morris", – наводяться у релізі у понеділок слова Барабаша.

Він додав, що таке призначення – частина стратегії розвитку внутрішніх лідерів, які добре знають бізнес.

Зазначається, щ Конік обіймав керівні посади у сферах бізнес-планування, маркетингу та комерції.

Барабаш у своїй новій ролі відповідатиме за кластер, до якого входять Україна, Румунія, Чехія, Словаччина та Молдова. Він також залишатиметься керівником напряму стратегічних проєктів для українського ринку.

У релізі наголошується, що це лише третій випадок за понад 30 років роботи Philip Morris в Україні, коли генеральним директором компанії стає українець.

"Серед моїх ключових завдань – забезпечувати зростання бізнесу навіть в умовах війни, розвивати нові платформи, де ми бачимо потенціал для лідерства, і формувати майбутнє нашого бізнесу через розвиток нових категорій та зміну підходів до споживання", – прокоментував своє призначення Конік.

Philip Morris International (PMI) входить до числа провідних гравців тютюнового ринку. Компанія оголосила, що має на меті створення майбутнього без тютюнового диму та розвиває свій портфель на довгострокову перспективу за межі тютюнової та нікотинової продукції. Станом на кінець 2025 року бездимна продукція PMI була доступна для продажу у 105 країнах світу, її використовували 43 мільйона повнолітніх споживачів, а бізнес, пов’язаний із бездимною продукцією, забезпечив приблизно 41,5% загального чистого доходу компанії.

"Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року. За даними компанії, з того часу вона інвестувала в економіку України понад $750 млн, у тому числі $70 млн з початку повномасштабного вторгнення РФ, а у 2025 році разом з ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" сплатила в Україні 58,5 млрд грн податків.

