Свириденко: вже 25 підприємств долучились проєкту створення в Україні приватного ППО

"Експериментальний проєкт створення приватного ППО, який Уряд запустив у листопаді 2025 року, вже дає практичний результат. 25 українських підприємств з різних областей вже долучилось до посилення багаторівневої системи ППО країни", – написала вона у Телеграмі у неділю.

Як зазначила Свириденко, ці підприємства отримали відповідний статус від Міноборони і зараз проходять етап формування власних груп ППО. Кілька таких груп вже виконують бойові завдання. Станом на сьогодні вже збито понад 10 ворожих безпілотників, зокрема Shahed та Zala.

"Це приклад того, як держава, приватний сектор і військові можуть спільно посилювати захист критично важливих об’єктів. Водночас це дає можливість масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на бойові підрозділи", – зазначила Свириденко.

За її словами, для підприємств, які хочуть долучитися до проєкту, передбачений чіткий механізм: подача заяви до Міноборони, перевірка відповідності компанії визначеним критеріям, формування групи, підготовка людей і подальша робота в координації з Повітряними Силами ЗСУ. Для критичних підприємств діє спрощений порядок подання – вони отримують повноваження за декларативним принципом.

Надіслати заяву щодо участі в експериментальному проєкті можна на е-пошту Міноборони: [email protected].