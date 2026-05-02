02.05.2026

Кім за строкову модель надання житла фахівцям, які отримували б його у власність після 5-10-річного контракту

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтримує програми будівництва житла і його передачі у власність тим спеціалістам, які приїжджають у регіон працювати на проєктах відбудови на тривалий час.

"Я за строкову модель, по якій спеціалісту видавати житло під контракт 5-10 років. Ти живеш, працюєш, по закінченню контракту житло переходить у твою власність", – сказав Кім в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, пропрацьовуються різні варіанти, які дозволяють заохочувати фахівців. "Зараз таке в багатьох громадах вже робиться. Перший реалізований проєкт – у Доманівці, де цей район назвали Копенгаген. Туди громада серед ВПО запросила поліцейського, пожежника, медика, тобто фахівців, які були потрібні", – сказав голова обладміністрації.

На питання, які сценарії йому більш зрозумілі, соціальне муніципальне житло, яке надається в лише оренду, чи лізинг з майбутньою передачею у власність, Кім відповів: "Змішане – щоб не повторювати помилок Чикаго, коли побудували квартал, мікрорайон роздали людям, а потім мали гетто".

"Ми маємо розосереджувати ці житлові будинки і квартири, передбачати, щоб частину інвестор продавав. Я прибічник, щоб це було житло, яким розпоряджається громада. Наприклад, як в Данії, де працює кооперативна модель, з револьверним фондом. Коли ти будуєш, здаєш в оренду дешево студентам, отриману плату далі направляєш на будівництво нового житла", – сказав він.

На питання, як вирішується питання забезпечення житлом у Миколаївській області переселенців з Херсонської, голова обладміністрації сказав: "якщо ми кажемо про 100 тисяч переселенців і кажемо про тисячу розданих квартир, то це не закритий навіть 1%".

"Люди, як і скрізь, знімають житло, живуть у родичів. Житло – одна з фундаментальних потреб, які ми пропрацьовуємо з Асоціацією прифронтових міст і громад – саме Державна програма будівництва житла. Я впевнений, що саме житлові програми для ветеранів, бюджетників та ВПО можуть бути драйвером економіки", – сказав він.

На питання, чи планує область створювати базу вільних об’єктів для розміщення переселенців, Кім відповів: "Вже зробили. Це база є, вона передана Кабміну. Розуміємо, що це можна переробляти".

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:50 02.05.2026
З Миколаївської області протягом війни виїхало 10% населення, які компенсувалися переселенцями з Херсонської, – Кім

З Миколаївської області протягом війни виїхало 10% населення, які компенсувалися переселенцями з Херсонської, – Кім

10:20 02.05.2026
Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

09:40 02.05.2026
Миколаївська область диверсифікувала всі системи опалення та генерує 4ГВт енергії при споживанні 300 МВт – Кім

Миколаївська область диверсифікувала всі системи опалення та генерує 4ГВт енергії при споживанні 300 МВт – Кім

17:20 01.05.2026
Миколаївський глиноземний завод буде одним з перших, до якого буде зацікавленість інвесторів після війни – Кім

Миколаївський глиноземний завод буде одним з перших, до якого буде зацікавленість інвесторів після війни – Кім

17:10 01.05.2026
Віталій Кім: Бізнесу потрібні правила, які не змінюватимуться хоча б років 5-10, зараз я можу їх гарантувати, але працюємо над стабільною системою

Віталій Кім: Бізнесу потрібні правила, які не змінюватимуться хоча б років 5-10, зараз я можу їх гарантувати, але працюємо над стабільною системою

16:58 01.05.2026
Суднобудування в Миколаєві варто відновлювати поступово, починати не з авіаносців, а з катерів та яхт – Кім

Суднобудування в Миколаєві варто відновлювати поступово, починати не з авіаносців, а з катерів та яхт – Кім

16:32 01.05.2026
Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

16:18 01.05.2026
Миколаївська область веде перемовини щодо виробництва у себе обладнання для вітро- та сонячних електростанцій – Кім

Миколаївська область веде перемовини щодо виробництва у себе обладнання для вітро- та сонячних електростанцій – Кім

16:03 01.05.2026
Кім: Агросектор не зможе "вивезти" Україну і зробити її щасливою, наша ставка - на індустріалізацію регіонів

Кім: Агросектор не зможе "вивезти" Україну і зробити її щасливою, наша ставка - на індустріалізацію регіонів

15:35 01.05.2026
Асоціація прифронтових міст і громад відбулась як інститут колективного впливу і майданчик для спільних програм – Кім

Асоціація прифронтових міст і громад відбулась як інститут колективного впливу і майданчик для спільних програм – Кім

ВАЖЛИВЕ

Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

Миколаївська область диверсифікувала всі системи опалення та генерує 4ГВт енергії при споживанні 300 МВт – Кім

Суднобудування в Миколаєві варто відновлювати поступово, починати не з авіаносців, а з катерів та яхт – Кім

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

Миколаївська область веде перемовини щодо виробництва у себе обладнання для вітро- та сонячних електростанцій – Кім

ОСТАННЄ

Урожай спаржі в Україні у 2026 р. може скоротитися щонайменше на 30% через квітневі заморозки – експерт

KSG Agro розпочав посівну-2026 на кілька тижнів пізніше через зволоження ґрунтів

"ДТЕК Нафтогаз" треба згода власників ще 1,13% євробондів для їх швидкої реструктуризації, їм дано ще 7 днів

Запропонована новим Цивільним кодексом необхідність доводити дійсність договору зачіпає базову логіку цивільного права – юрист

Щодо проєкту нового Цивільного кодексу доцільно дискутувати про питання визнання договорів недійсними – юрист

Населення покриває 13% ринкових витрат на комунальні послуги за рахунок Національного кешбеку – дослідження

Уряд не планує додавати нові категорії витрат до "Національного кешбеку", проте працює над нарахуванням коштів за вагові товари

На ключових міжнародних трасах завершено основні дорожні роботи – Свириденко

Українці змінили споживчі звички через "Національний кешбек", обсяг виплат сягнув 8 млрд грн за час дії програми – Соболев

Прийняття нового Цивільного кодексу у запропонованому вигляді змусить бізнес змінити стандарти поведінки у цивільному обороті – думка

