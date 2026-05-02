Кім за строкову модель надання житла фахівцям, які отримували б його у власність після 5-10-річного контракту

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтримує програми будівництва житла і його передачі у власність тим спеціалістам, які приїжджають у регіон працювати на проєктах відбудови на тривалий час.

"Я за строкову модель, по якій спеціалісту видавати житло під контракт 5-10 років. Ти живеш, працюєш, по закінченню контракту житло переходить у твою власність", – сказав Кім в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, пропрацьовуються різні варіанти, які дозволяють заохочувати фахівців. "Зараз таке в багатьох громадах вже робиться. Перший реалізований проєкт – у Доманівці, де цей район назвали Копенгаген. Туди громада серед ВПО запросила поліцейського, пожежника, медика, тобто фахівців, які були потрібні", – сказав голова обладміністрації.

На питання, які сценарії йому більш зрозумілі, соціальне муніципальне житло, яке надається в лише оренду, чи лізинг з майбутньою передачею у власність, Кім відповів: "Змішане – щоб не повторювати помилок Чикаго, коли побудували квартал, мікрорайон роздали людям, а потім мали гетто".

"Ми маємо розосереджувати ці житлові будинки і квартири, передбачати, щоб частину інвестор продавав. Я прибічник, щоб це було житло, яким розпоряджається громада. Наприклад, як в Данії, де працює кооперативна модель, з револьверним фондом. Коли ти будуєш, здаєш в оренду дешево студентам, отриману плату далі направляєш на будівництво нового житла", – сказав він.

На питання, як вирішується питання забезпечення житлом у Миколаївській області переселенців з Херсонської, голова обладміністрації сказав: "якщо ми кажемо про 100 тисяч переселенців і кажемо про тисячу розданих квартир, то це не закритий навіть 1%".

"Люди, як і скрізь, знімають житло, живуть у родичів. Житло – одна з фундаментальних потреб, які ми пропрацьовуємо з Асоціацією прифронтових міст і громад – саме Державна програма будівництва житла. Я впевнений, що саме житлові програми для ветеранів, бюджетників та ВПО можуть бути драйвером економіки", – сказав він.

На питання, чи планує область створювати базу вільних об’єктів для розміщення переселенців, Кім відповів: "Вже зробили. Це база є, вона передана Кабміну. Розуміємо, що це можна переробляти".