Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляє про проєкти дуальної освіти в регіоні в співпраці з компаніями-інвесторами для підготовки фахівців для реалізації проєктів відновлення.

"Ми зараз робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення. Ми були в Данії, в Німеччині і дивилися, як по запиту бізнесу відкривають навчальні заклади", – сказав Кім в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За запитання, чи йдеться про фокус на дуальну освіту, він відповів: "Абсолютно! Ми працюємо зараз по цим напрямкам, але партнерства не обмежуються лише вузькими короткими завданнями".

"Наприклад, співпраця з Данським університетом кораблебудування, зараз не лише вони нам допомагають, наші професори їздять викладають теж. Я намагаюся знайти ці точки дотику, де вигідно обом країнам чи обом громадам і воно лише так працює. Лише коли вигідно обом, тоді ці проєкти розвиваються", – додав Кім.

Він також розповів про плани будівництва житла для фахівців з інших країн, які приїдуть до Миколаєва на проєкти відбудови, та англомовних шкіл для їх потреб. "В нас вже визначені ділянки, де індустріальний парк, де можлива перспектива такої забудови. Питання лише в грошах і безпеці, треба, щоб зайшов бізнес, інвестував в виробництво і заробляв кошти", – розповів очільник обладміністрації.

Кім розповів, що відповідні перемовини ведуться з Новопечерською школою, Київською школою економіки, Київським національним університетом будівництва і архітектури (КНУБА). "До речі, ми вже будуємо фаховий військовий ліцей, навіть знайшли кошти, це будує ДССТ. Ми не встигаємо на цей рік закінчити, працювати буде з 2027. Тому ми рухаємося, пропрацьовані варіанти і англомовної школи, лише в питаннях часу воно буде реалізовано", – сказав він.

Стосовно шкільного навчання в Миколаївській області, голова обладміністрації розповів, що підземні школи в області працюють ще з 2022 року, ще до того, як з’явився відповідний термін, і 100% шкіл, в які ходять діти – з укриттями. "Це головна умова для офлайну. Загалом 82% учнів області здобувають освіту в очному або змішаному формат. І це якраз те, на чому були сконцентровані міжнародні партнери перші два роки – вони робили сховища для закладів освіти, особливо там, де не було за проєктами підвалів", – розповів Кім.