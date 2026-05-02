Інтерфакс-Україна
Економіка
10:20 02.05.2026

Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляє про проєкти дуальної освіти в регіоні в співпраці з компаніями-інвесторами для підготовки фахівців для реалізації проєктів відновлення.

"Ми зараз робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення. Ми були в Данії, в Німеччині і дивилися, як по запиту бізнесу відкривають навчальні заклади", – сказав Кім в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За запитання, чи йдеться про фокус на дуальну освіту, він відповів: "Абсолютно! Ми працюємо зараз по цим напрямкам, але партнерства не обмежуються лише вузькими короткими завданнями".

"Наприклад, співпраця з Данським університетом кораблебудування, зараз не лише вони нам допомагають, наші професори їздять викладають теж. Я намагаюся знайти ці точки дотику, де вигідно обом країнам чи обом громадам і воно лише так працює. Лише коли вигідно обом, тоді ці проєкти розвиваються", – додав Кім.

Він також розповів про плани будівництва житла для фахівців з інших країн, які приїдуть до Миколаєва на проєкти відбудови, та англомовних шкіл для їх потреб. "В нас вже визначені ділянки, де індустріальний парк, де можлива перспектива такої забудови. Питання лише в грошах і безпеці, треба, щоб зайшов бізнес, інвестував в виробництво і заробляв кошти", – розповів очільник обладміністрації.

Кім розповів, що відповідні перемовини ведуться з Новопечерською школою, Київською школою економіки, Київським національним університетом будівництва і архітектури (КНУБА). "До речі, ми вже будуємо фаховий військовий ліцей, навіть знайшли кошти, це будує ДССТ. Ми не встигаємо на цей рік закінчити, працювати буде з 2027. Тому ми рухаємося, пропрацьовані варіанти і англомовної школи, лише в питаннях часу воно буде реалізовано", – сказав він.

Стосовно шкільного навчання в Миколаївській області, голова обладміністрації розповів, що підземні школи в області працюють ще з 2022 року, ще до того, як з’явився відповідний термін, і 100% шкіл, в які ходять діти – з укриттями. "Це головна умова для офлайну. Загалом 82% учнів області здобувають освіту в очному або змішаному формат. І це якраз те, на чому були сконцентровані міжнародні партнери перші два роки – вони робили сховища для закладів освіти, особливо там, де не було за проєктами підвалів", – розповів Кім.

Теги: #миколаївська_область #освіта #відновлення #кім_віталій

09:40 02.05.2026
Миколаївська область диверсифікувала всі системи опалення та генерує 4ГВт енергії при споживанні 300 МВт – Кім

Миколаївська область диверсифікувала всі системи опалення та генерує 4ГВт енергії при споживанні 300 МВт – Кім

17:20 01.05.2026
Миколаївський глиноземний завод буде одним з перших, до якого буде зацікавленість інвесторів після війни – Кім

Миколаївський глиноземний завод буде одним з перших, до якого буде зацікавленість інвесторів після війни – Кім

17:10 01.05.2026
Віталій Кім: Бізнесу потрібні правила, які не змінюватимуться хоча б років 5-10, зараз я можу їх гарантувати, але працюємо над стабільною системою

Віталій Кім: Бізнесу потрібні правила, які не змінюватимуться хоча б років 5-10, зараз я можу їх гарантувати, але працюємо над стабільною системою

16:58 01.05.2026
Суднобудування в Миколаєві варто відновлювати поступово, починати не з авіаносців, а з катерів та яхт – Кім

Суднобудування в Миколаєві варто відновлювати поступово, починати не з авіаносців, а з катерів та яхт – Кім

16:32 01.05.2026
Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

16:18 01.05.2026
Миколаївська область веде перемовини щодо виробництва у себе обладнання для вітро- та сонячних електростанцій – Кім

Миколаївська область веде перемовини щодо виробництва у себе обладнання для вітро- та сонячних електростанцій – Кім

16:12 01.05.2026
Відновлення Дарницької ТЕЦ виконується за кошти "Євро-Реконструкції" – КМДА

Відновлення Дарницької ТЕЦ виконується за кошти "Євро-Реконструкції" – КМДА

16:03 01.05.2026
Кім: Агросектор не зможе "вивезти" Україну і зробити її щасливою, наша ставка - на індустріалізацію регіонів

Кім: Агросектор не зможе "вивезти" Україну і зробити її щасливою, наша ставка - на індустріалізацію регіонів

15:35 01.05.2026
Асоціація прифронтових міст і громад відбулась як інститут колективного впливу і майданчик для спільних програм – Кім

Асоціація прифронтових міст і громад відбулась як інститут колективного впливу і майданчик для спільних програм – Кім

13:26 30.04.2026
В Україні запустили проєкт з відеоуроками про традиційні народні обряди - Гнат Коробко

В Україні запустили проєкт з відеоуроками про традиційні народні обряди - Гнат Коробко

ВАЖЛИВЕ

Миколаївська область диверсифікувала всі системи опалення та генерує 4ГВт енергії при споживанні 300 МВт – Кім

Суднобудування в Миколаєві варто відновлювати поступово, починати не з авіаносців, а з катерів та яхт – Кім

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

Миколаївська область веде перемовини щодо виробництва у себе обладнання для вітро- та сонячних електростанцій – Кім

Кім: Агросектор не зможе "вивезти" Україну і зробити її щасливою, наша ставка - на індустріалізацію регіонів

ОСТАННЄ

Урожай спаржі в Україні у 2026 р. може скоротитися щонайменше на 30% через квітневі заморозки – експерт

KSG Agro розпочав посівну-2026 на кілька тижнів пізніше через зволоження ґрунтів

"ДТЕК Нафтогаз" треба згода власників ще 1,13% євробондів для їх швидкої реструктуризації, їм дано ще 7 днів

Запропонована новим Цивільним кодексом необхідність доводити дійсність договору зачіпає базову логіку цивільного права – юрист

Щодо проєкту нового Цивільного кодексу доцільно дискутувати про питання визнання договорів недійсними – юрист

Населення покриває 13% ринкових витрат на комунальні послуги за рахунок Національного кешбеку – дослідження

Уряд не планує додавати нові категорії витрат до "Національного кешбеку", проте працює над нарахуванням коштів за вагові товари

На ключових міжнародних трасах завершено основні дорожні роботи – Свириденко

Українці змінили споживчі звички через "Національний кешбек", обсяг виплат сягнув 8 млрд грн за час дії програми – Соболев

Прийняття нового Цивільного кодексу у запропонованому вигляді змусить бізнес змінити стандарти поведінки у цивільному обороті – думка

