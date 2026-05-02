Миколаївська область диверсифікувала всі системи опалення та генерує 4ГВт енергії при споживанні 300 МВт – Кім

Більшість жителів Миколаївської області не використовують газ для опалення, а самі системи опалення диверсифіковані, завдяки чому регіон достатньо добре захищений на наступний опалювальний сезон, зазначає голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"У нас 58% області не використовує газ для опалення, централізоване опалення є лише в місті Миколаєві і Південноукраїнську. Але там АЕС, місто маленьке – 40 тисяч населення, там не буде проблеми. ТЕЦ, яка в нас є, продублювали, поставивши розгалужену мережу блочно-модульних котлів. Загалом ця історія почалася давно, у нас побудовано більше 90 котелень, минулого року держава профінансувала ще 18 додаткових великих", – розповів Кім в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це не те, що ми дуже розумні – нас змусили диверсифікувати всі системи. Коли прилетіло в ТЕЦ, і два дні були без опалення 100 тисяч людей, то всі одразу зрозуміли, що треба щось робити і за минулий рік зробили. Тому за опалювальний сезон я більш-менш спокійний через те, що ми стартували на два роки раніше. Відповідно, будемо більш захищені, скажемо, наступного сезону", – додав він.

За словами очільника обладміністрації, в області 3400 генераторів потужністю від 1 до 1,5 МВт, в тому числі в резерві.

Він також повідомив, що компанія ДТЕК вже під час повномасштабної війни побудувала в області вітрові станції загальною потужністю 189 МВт, а добудовує додаткові і доведе їх сумарну потужність до 500 МВт.

"В цілому ми генеруємо 4ГВт потужності, три з них – це атомна станція, плюс сонячна і вітрова енергія. А використовуємо біля 300 МВт, тобто ми віддаємо Україні в 10 разів більше, ніж використовуємо", – розповів Кім.