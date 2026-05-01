Інтерфакс-Україна
Економіка
20:23 01.05.2026

Урожай спаржі в Україні у 2026 р. може скоротитися щонайменше на 30% через квітневі заморозки – експерт

2 хв читати

Виробники спаржі в Україні очікують скорочення врожаю, щонайменше, на 30% через погодні умови у квітні 2026 року, повідомила завідувач відділу селекції та насінництва овочевих і баштанних культур Інституту овочівництва і баштанництва НААН професор Тетяна Івченко у Facebook.

За інформацією Івченко, причиною втрат стали тривалі заморозки на рівні -5…-7 °C та сильний вітер у період початку вегетації.

"Чесно – за понад 10 років роботи зі спаржею в Інституті овочівництва і баштанництва ми такого квітня ще не бачили. Це не просто приморозки. Це – холод, що тримався тижнями", – написала вона.

Експерт зазначила, що технології укриття не змогли повністю захистити ранній урожай. Початок сезону у більшості регіонів зміщується на першу декаду травня.

Професорка уточнила, що найбільше постраждали ранні гібриди, тоді як пізні виявилися стійкішими до низьких температур, оскільки не ввійшли у фазу активного росту під час похолодання.

Економічна ситуація для виробників ускладнилася через війну та низьку купівельну спроможність населення. Ринкова ціна на продукцію часто не покриває витрати на її виробництво, що створює ризики для господарств, які спеціалізуються на монокультурі.

"Сільське господарство – це не тільки технології. Це ще й постійна боротьба з непередбачуваністю. Сьогодні питання вже не лише в тому, як виростити. А в тому, як вистояти", – підсумувала представник НААН.

Промислове вирощування спаржі в Україні триває останні 12 років, а загальна площа плантацій до 2026 року досягла близько 1100 га. У Держреєстрі зафіксовано 24 сорти, переважно нідерландські гібриди. Через повномасштабну війну галузь втратила 25-30% площ, переважно на окупованій частині Херсонщини. Окупація, мінування та дефіцит кадрів змусили виробників перемістити виробничі потужності у центр і на захід України.

Основним покупцем спаржі залишається сегмент HoReCa, хоча до 2022 року ресторани викуповували до 60% врожаю. Через падіння доходів населення та закриття закладів фермери перейшли на прямі продажі та роботу з супермаркетами. Попри ризики, культура залишається однією з найприбутковіших для малого бізнесу, оскільки сезон збору у квітні-червні закриває дефіцит свіжих овочів на ринку.

 

Теги: #спаржа #урожай

15:48 08.02.2026
Нацбанк України покращив оцінку врожаю-2025 зернових до 63,5 млн тонн та знизив олійних до 18,6 млн тонн

Нацбанк України покращив оцінку врожаю-2025 зернових до 63,5 млн тонн та знизив олійних до 18,6 млн тонн

11:24 30.12.2025
На полях України залишилися незібраними 4 млн тонн кукурудзи - брокери

На полях України залишилися незібраними 4 млн тонн кукурудзи - брокери

12:56 26.12.2025
Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

10:19 07.11.2025
Аграрії зібрали 43,63 млн тонн зернових, що на 12,6% менше минулорічних показників

Аграрії зібрали 43,63 млн тонн зернових, що на 12,6% менше минулорічних показників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА