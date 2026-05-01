KSG Agro розпочав посівну-2026 на кілька тижнів пізніше через зволоження ґрунтів

Агрохолдинг KSG Agro у межах весняної посівної кампанії-2026 завершив сівбу ярого ячменю та розпочав посів соняшнику, повідомила пресслужба компанії у п’ятницю.

Згідно із повідомленням, ярим ячменем засіяно майже 700 га, тоді як під соняшник відведено 5,9 тис. га. Цьогорічна кампанія проходить у стислі терміни через нетипово затяжну зиму та надмірне зволоження ґрунтів, що призвело до зміщення старту польових робіт на кілька тижнів.

"Ми свідомо утримувалися від виходу техніки у поле до настання оптимальних умов, щоб уникнути ущільнення ґрунту. Наразі працюємо у режимі інтенсивного "наздоганяння", використовуючи кожне сприятливе погодне вікно", – зазначив голова ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов.

За словами директора з рослинництва агрохолдингу Сергія Рожковського, формат "стиснутого вікна" створює підвищене навантаження на персонал та техніку. Водночас сформований запас вологи в ґрунті є критично важливим фактором для підтримки врожайності соняшнику в літній період, попри пізні строки сівби.

Ключовим завданням для компанії залишається дотримання технологічної точності для забезпечення високого потенціалу врожаю.

"KSG Аgro" – вертикально інтегрований холдинг, що займається свинарством, а також виробництвом, зберіганням, переробкою та продажем зернових та олійних культур. Земельний банк компанії у Дніпропетровській та Херсонській областях становить близько 21 тис. га. Агрохолдинг входить до п’ятірки найкращих виробників свинини в Україні.

Кінцевим бенефіціаром холдингу наразі э Сергій Касьянов, який через Olbis Investment LTD SA володіє 47,83% акцій, тоді як 47,57% цінних паперів перебувають у вільному обігу на Варшавській фондовій біржі.