Інтерфакс-Україна
Економіка
19:07 01.05.2026

KSG Agro розпочав посівну-2026 на кілька тижнів пізніше через зволоження ґрунтів

2 хв читати
Агрохолдинг KSG Agro у межах весняної посівної кампанії-2026 завершив сівбу ярого ячменю та розпочав посів соняшнику, повідомила пресслужба компанії у п’ятницю.

Згідно із повідомленням, ярим ячменем засіяно майже 700 га, тоді як під соняшник відведено 5,9 тис. га. Цьогорічна кампанія проходить у стислі терміни через нетипово затяжну зиму та надмірне зволоження ґрунтів, що призвело до зміщення старту польових робіт на кілька тижнів.

"Ми свідомо утримувалися від виходу техніки у поле до настання оптимальних умов, щоб уникнути ущільнення ґрунту. Наразі працюємо у режимі інтенсивного "наздоганяння", використовуючи кожне сприятливе погодне вікно", – зазначив голова ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов.

За словами директора з рослинництва агрохолдингу Сергія Рожковського, формат "стиснутого вікна" створює підвищене навантаження на персонал та техніку. Водночас сформований запас вологи в ґрунті є критично важливим фактором для підтримки врожайності соняшнику в літній період, попри пізні строки сівби.

Ключовим завданням для компанії залишається дотримання технологічної точності для забезпечення високого потенціалу врожаю.

"KSG Аgro" – вертикально інтегрований холдинг, що займається свинарством, а також виробництвом, зберіганням, переробкою та продажем зернових та олійних культур. Земельний банк компанії у Дніпропетровській та Херсонській областях становить близько 21 тис. га. Агрохолдинг входить до п’ятірки найкращих виробників свинини в Україні.

Кінцевим бенефіціаром холдингу наразі э Сергій Касьянов, який через Olbis Investment LTD SA володіє 47,83% акцій, тоді як 47,57% цінних паперів перебувають у вільному обігу на Варшавській фондовій біржі.

Теги: #посівна #агрохолдинг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:49 01.05.2026
Чистий прибуток "Астарти" у 2025р впав у 4,2 рази за скорочення виручки на 23%

12:51 28.04.2026
Посівна-2026: темпи сівби ярих зернових за тиждень прискорилися майже у 1,8 раза, відставання від минулого року скоротилося до 15%

14:14 21.04.2026
Посівна-2026: темпи сівби ярих за тиждень прискорилися у 1,5 раза, відставання від минулого року скоротилося до 15,3%

10:40 09.04.2026
Нацбанк не очікує суттєвого скорочення посівних площ через подорожчання палива та добрив

09:47 07.04.2026
Посівна-2026: темпи сівби ярих зернових за тиждень зросли у 1,8 раза, проте на 10,5% поступаються минулорічним

12:17 31.03.2026
Посівна кампанія-2026 проходить під тиском зростання витрат на добрива при стабільній структурі посівів – "УкрАгроКонсалт"

14:02 27.03.2026
Зростання вартості добрив на 30-35% та безпекові ризики стали головними викликами посівної-2026 – Висоцький

15:49 23.03.2026
Посівна-2026: темпи сівби ярих с/г культур за тиждень зросли втричі, проте на 28% поступаються минулорічним

17:34 16.03.2026
Посівна-2026 в Україні відстає на 35,7% від минулорічної – у 9 областях засіяно 53,4 тис. га

07:37 05.12.2025
АМКУ оштрафував на 2,2 млн компанію американця Піацци за придбання 14 підприємств "Укрлендфармінгу" без дозволу

ВАЖЛИВЕ

Суднобудування в Миколаєві варто відновлювати поступово, починати не з авіаносців, а з катерів та яхт – Кім

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

Миколаївська область веде перемовини щодо виробництва у себе обладнання для вітро- та сонячних електростанцій – Кім

Кім: Агросектор не зможе "вивезти" Україну і зробити її щасливою, наша ставка - на індустріалізацію регіонів

Глава ДТЕК про єврооблігації холдингу: Жодних поганих новин для інвесторів

ОСТАННЄ

"ДТЕК Нафтогаз" треба згода власників ще 1,13% євробондів для їх швидкої реструктуризації, їм дано ще 7 днів

Запропонована новим Цивільним кодексом необхідність доводити дійсність договору зачіпає базову логіку цивільного права – юрист

Щодо проєкту нового Цивільного кодексу доцільно дискутувати про питання визнання договорів недійсними – юрист

Населення покриває 13% ринкових витрат на комунальні послуги за рахунок Національного кешбеку – дослідження

Суднобудування в Миколаєві варто відновлювати поступово, починати не з авіаносців, а з катерів та яхт – Кім

Уряд не планує додавати нові категорії витрат до "Національного кешбеку", проте працює над нарахуванням коштів за вагові товари

На ключових міжнародних трасах завершено основні дорожні роботи – Свириденко

Українці змінили споживчі звички через "Національний кешбек", обсяг виплат сягнув 8 млрд грн за час дії програми – Соболев

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

Прийняття нового Цивільного кодексу у запропонованому вигляді змусить бізнес змінити стандарти поведінки у цивільному обороті – думка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА